Žitná Lučaiová končí ako šéfredaktorka Plus 7 dní

12.07.2019, 12:48 | pol | © 2019 News and Media Holding

Novinárka Anka Žitná Lučaiová končí po skoro desiatich rokoch v týždenníku Plus 7 dní. Od marca minulého roka ho viedla ako šéfredaktorka.

O zmene na pozícii šéfredaktora informovalo vydavateľstvo News and Media Holding v piatok. A. Žitná Lučaiová končí podľa tlačovej správy po vzájomnej dohode.

Ide o druhý odchod šéfredaktora v NMH v krátkom slede – v júni vymenil šéfredaktora TRENDU Branislava Benčata na čele ekonomického týždenníka Tomáš Skřivánek.

„Rozhodnutie odísť z vedenia redakcie bolo logickou súčasťou mojej potreby posunúť sa profesne ďalej. Chcem sa takto poďakovať za príležitosť byť súčasťou tímu tvoriaceho najčítanejší a najúspešnejší týždenník na slovenskom trhu. S vydavateľstvom ma dlhodobo spájajú korektné vzťahy, na ktorých sa do budúcnosti nič nemení. Kolegom želám veľa úspechov,“ uviedla A. Žitná Lučaiová.

Vedením redakcie bude aktuálne poverená Katarína Šelestiaková, ktorá bola dosiaľ zástupkyňou šéfredaktorky Plus 7 Dní, pričom na starosti mala primárne politiku.

„Chcel by som sa Anke Žitnej poďakovať za pôsobenie v redakcii Plus 7 dní. Redakciu povedie doterajšia zástupkyňa šéfredaktorky, skúsená a dlhodobo s týždenníkom Plus 7 dní spojená novinárka Katarína Šelestiaková,“ potvrdil generálny riaditeľ NMH Michal Teplica.

A. Žitná Lučaiová prevzala vedenie najpredávanejšieho týždenníka v marci 2018, keď po krátkom, trojmesačnom pôsobení nahradila vo funkcii Ivana Čeredejeva. Ten bol nástupcom Nancy Závodskej, ktorá viedla predtým Plus 7 dní od novembra 2015, keď v kresle vymenila Milana Luknára. Ten stál na čele týždenníka 25 rokov.

Plus 7 dní si dlhodobo drží post najsilnejšieho slovenského týždenníka podľa objemu predaného nákladu. Vychádza každý štvrtok na vyše 100 stranách.

Podľa posledných zverejnených čísel kancelárie ABC SR za máj tohto roka predával titul v priemere 93 073 výtlačkov. Medziročný pokles predaného nákladu je na úrovni 3,9 percenta. Celý vývoj predajnosti týždenníkov

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding.