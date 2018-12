Zákonnú podobu ochrany novinárov spoznáme na jeseň, tvrdí ministerka

31.12.2018, 11:13 | TASR

Novela tlačového zákona, definujúca postavenie novinára a z toho vyplývajúcu jeho ochranu ale i zodpovednosť, by mala byť do legislatívneho procesu zaradená najneskôr na jeseň 2019. Potvrdila to ministerka kultúry Ľubica Laššáková v rozhovore pre TASR.