Vystrihnite si jarmulku a noste ju, vyzýva Bild k spolupatričnosti

27.05.2019, 19:04 | reb | TASR

Nemecký denník Bild umiestnil na titulnú stranu pondelkového vydania židovskú čiapočku kippu alebo inak nazývanú jarmulka. Čitateľov nabáda k tomu, aby ju z novín vystrihli a sami nosili ako znak solidarity k židovským obyvateľom.

Redakcia tak reaguje na slová komisára nemeckej vlády pre oblasť boja proti antisemitizmu Felixa Kleina. Ten uplynulú sobotu varoval židov, aby nenosili kippy na verejnosti. Dodal, že v tejto veci zmenil názor, pretože v posledných rokoch nastal v Nemecku nárast antisemitských trestných činov.

„Je mi ľúto, že nemôžem odporučiť, aby židia v Nemecku nosili kippy vždy a všade,“ povedal F. Klein, ktorého výroky priniesli noviny mediálnej skupiny Funke a tlačová agentúra DPA.

Počet antisemitských trestných činov spáchaných v Nemecku stúpol z 1 504 v roku 2017 na 1 646 v roku 2018, čo je nárast o desať percent. Počet prípadov pokladaných za násilie sa za to isté obdobie zvýšil z 37 na 62, ako uvádzajú oficiálne údaje.

F. Klein vysvetlil, že v posledných rokoch je spoločensky čoraz viac prijateľné vyjadrovať protižidovské názory a toto uňho spôsobilo aj zmenu názoru na bezpečnosť nosiť okrúhle čiapočky kippy, nazývané tiež jarmulky, na verejnosti.

Proti týmto vyhláseniam sa rozhodol ohradiť bulvárny Bild. Na titulnej strane prišiel s jarmulkou, ktorú možno vystrihnúť. Denník uverejnil na svojom webe aj video, ako na to, pripomína aj CNN.

Na titulnej strane Bildu bol tiež zverejnený komentár šéfredaktora denníka Juliana Reichelta „Kippa patrí Nemecku“. J. Reichelt v ňom odmietol slová F. Kleina o obmedzení nosiť túto pokrývku hlavy s tým, že to nemôže byť odpoveďou voči prejavom antiseminitizmu.

„Ak to tak je a ak to tak ostane, znamená to, že nedokážeme čeliť vlastnej minulosti a zlyhali sme,“ uvádza v komentári. Rovnako prosí čitateľov, aby vlastné fotografie s kippou zverejnili na svojich profiloch na Facebooku, Instagrame či Twitteri a vyšli s ňou aj do ulíc.

„Keď čo i len jedna osoba v našej krajine nemôže nosiť kippu bez toho, aby čelila nebezpečenstvu, tak odpoveďou musí byť, že ju budeme nosiť všetci,“ píše nemecký novinár.