Vogue chce chrániť životné prostredie. Fotografie nahradil ilustráciami

07.01.2020, 11:26 | ČTK | Mediálne.sk

Talianska verzia módneho časopisu Vogue nahradí vo svojom prvom vydaní v novom roku a desaťročí fotografie ilustráciami. Chce tak prispieť k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti, pretože podľa šéfredaktora Emanuela Farnetiho robení módnych fotografií po celom svete má na životné prostredie negatívny dopad.

Podľa E. Farnetiho je to zrejme prvýkrát, kedy Vogue od vynálezu fotografie vychádza bez tohto média.

Iniciatíva je súčasťou novej stratégie Vogue zameranej na ochranu životného prostredia, ktorá bola vypracovaná minulý mesiac a ktorú podpísali editori všetkých 26 lokálnych vydaní publikácie z vydavateľstva Conté Nast.

Minuloročné septembrové vydanie talianskeho Vogue, ktoré je zvyčajne najväčším v roku, ukázalo, aká veľká je uhlíková stopa módneho magazínu.

„Do jeho výroby sa zapojilo 150 ľudí. Zhruba 20 letov a asi tucet ciest vlakom. Štyridsať áut v pohotovosti. Šesťdesiat medzinárodných dodávok. Svetlá, čiastočne poháňaná benzínovými generátory, boli rozsvietené nepretržite najmenej desať hodín. Potravinový odpad zo stravovacích služieb. Plast na zabalenie odevov. Elektrina na dobíjanie telefónov, fotoaparátov...,“ napísal E. Farneti.

Januárové číslo má osem rôznych ilustrovaných obálok, ktoré vznikli bez cestovania, a články o odevoch, ktoré sú recyklované z textilného odpadu a obnoseného oblečenia. Cieľom je ukázať, že aj odevy značiek ako napríklad Gucci, je možné zachytiť bez fotoaparátu.

E. Farneti dodal, že úspory vzniknuté výrobou čísla bez nákladných fotografií získa benátska nadácia Fondazione Querini Stampalia, ktorej sídlo poškodili novembrové povodne.

Konzultačná spoločnosť McKinsey & Company vlani odhadla, že odevný priemysel sa do roku 2030 rozšíri o dve tretiny a do roku 2050 bude zodpovedný za štvrtinu globálnych uhlíkových emisií. V roku 2015 to boli len dve percentá, napísala agentúra AP.