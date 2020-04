Týždenník Plus 7 dní bude mať nového šéfredaktora

16.04.2020, 15:08 | Mediálne.sk

Novým šéfredaktorom týždenníka Plus 7 dní bude od mája Ľuboš Kamenistý, ktorý je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding (NMH) od roku 2018 a v súčasnosti zodpovedá za tituly Život, AutoBild Slovensko, GEO, Záhradkár a Poľovníctvo a rybárstvo.

„Posun Ľuboša Kamenistého na pozíciu šéfredaktora najčítanejšieho a najpredávanejšieho týždenníka na Slovensku je našou prirodzenou voľbou, podloženou jeho niekoľkoročnými skúsenosťami a najmä výsledkami, ktoré v minulosti dosiahol s titulmi Život, AutoBild, GEO, Poľovníctvo a rybárstvo a Záhradkár,“ uviedol Michal Teplica, generálny riaditeľ NMH.

„Týždenník Plus 7 dní vnímam ako médium, ktoré čitateľom prináša najatraktívnejšie spoločenské témy a zohráva kľúčovú úlohu vždy, keď je treba odkryť kauzy, ktoré sú zásadné pre slovenskú verejnosť. Plus 7 dní je pre mňa dlhodobo inšpiráciou, najmä vďaka mimoriadne kvalitným materiálom, ktoré v detailných súvislostiach prinášajú čitateľom exkluzívne informácie. Veľmi sa teším na to, že budem môcť spolupracovať s novými kolegami a budem sa snažiť, aby týždenník čo najlepšie obstál najmä v súčasnom náročnom období, ktoré pre všetky typy médií predstavuje prebiehajúca pandémia,“ povedal Ľ. Kamenistý.

Do NMH prišiel Ľ. Kamenistý v rámci akvizície magazínových titulov z Ringier Axel Springer, kde od roku 2004 pôsobil v redakcii denníka Nový Čas na pozícii redaktora, neskôr zástupcu šéfredaktora a v mesačníku AutoBild ako jeho šéfredaktor.

Vo funkcii šéfredaktora Plus 7 dní strieda Katarínu Šelestiakovú, ktorá vo funkcii skončila na vlastnú žiadosť vo februári tohto roka.

Plus 7 dní si dlhodobo drží pozíciu najpredávanejšieho týždenníka na trhu. Vo februári tohto roka predával v priemere 92 187 výtlačkov, vyplýva z auditu nákladov periodík ABC SR.

Pozn.: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding.