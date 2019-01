Tóth priznal sledovanie ďalších novinárov aj predsedu SaS Sulíka

22.01.2019, 11:27 | reb | © 2019 News and Media Holding

Zoznam novinárov, ktorých mal sledovať Peter Tóth, sa opäť rozšíril. Bývalý novinár a šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) doplnil svoju prvotnú výpoveď na polícii. Uviedol ďalšie mená z novinárskej obce a skutočnosť, že sledoval aj predsedu strany Sloboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka.

P. Tóth na polícii priznal, že sledoval aj bývalú redaktorku TRENDU a súčasnú riaditeľku Nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Taktiež Martinu Ruttkayovú, ktorá bola redaktorkou denníka Plus Jeden Deň a dnes šéfuje portálu Glob.sk, informuje denník Sme.

Podľa zdrojov Denníka N neodovzdal P. Tóth dôkazy o tom, že by sledoval aj M. Ruttkayovú. P. Tótha a M. Ruttkayovú označil v minulosti Daniel Lipšic, ktorý je momentálne právnikom rodiny zavraždeného J. Kuciaka, za partnerov. Obaja to popreli. Plus 7 dní informovalo, že Tóthovi mala pomáhať pri sledovaní novinárov aj „pomerne známa novinárka“. Aj v tomto prípade obaja odmietli, že by novinárov spolu sledovali.

Podľa medializovaných informácií je P. Tóth utajeným svedkom, ktorý na polícii vypovedal v súvislosti so sledovaním novinárov pre väzneného podnikateľa Mariana Kočnera. Prvá výpoveď prebehla začiatkom októbra minulého roka.

Doplniť ju mal koncom novembra, kedy uviedol aj mená spomínaných redaktoriek. Okrem nich bol medzi sledovanými osobami aj predseda opozičnej SaS. Cieľom Tóthovho konania bolo zistiť, či politik užíva kokaín. Monitoroval priebeh oslavy jeho 50. narodenín v bratislavskom podniku.

Na to, že P. Tóth zbieral informácie o R. Sulíkovi, reagovala aj samotná strana. „Ak si položíme otázku, komu mali tieto kompromitujúce informácie odovzdať, vychádza nám jedine strana Smer-SD, na ktorú je Marian Kočner napojený a bez ktorej pomoci by si nemohol dlhé roky užívať výsadu beztrestnosti. Nie je nič prekvapujúce ani na tom, že na sliedenie a kompromitovanie využíval sieť pomocníkov od Aleny Zsuzsovej cez Petra Tótha až po vlastný kamerový systém vo svojom dome,“ uvádza SaS vo vyhlásení.

Liberáli tiež dodávajú, že nerozumejú tomu, prečo niektoré informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej unikajú do médií s tým, že v konečnom dôsledku môžu spochybniť celý vyšetrovací proces.

Do sledovania mal byť zapojený podľa Tóthových slov okrem M. Kočnera aj Norbert Bödör, syn zakladateľa nitrianskej bezpečnostnej firmy Bonul. Denník Sme priniesol aj správu o tom, že P. Tóth komunikoval s hovorcom finančnej skupiny Penta Martinom Dankom.

Bolo to v čase, kedy sa meno A. Zsuzsovej, podozrivej z objednania vraždy novinára a jeho snúbenice, začalo spájať s podnikateľom z mafiánskych zoznamov M. Kočnerom.

Dvojica P. Tóth a M. Danko si posielala správy cez aplikáciu Threema, šifrujúcu komunikáciu. Témou bolo, či vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy smeruje k M. Kočnerovi, ktorého hovorca Penty nazýval „Brucho“.

„Peter, ja mám len také info, že to v prípade Brucha vôbec nemusí byť také horúce, ako sa to javí, a že zdržanlivosť je namieste,“ znie podľa Sme správa M. Danka pre P. Tótha. Napísal ju 5. októbra 2018, presne v deň, keď bývalý novinár vypovedal na polícii ako utajený svedok po prvýkrát.

P. Tóth tiež uviedol, že mu pri sledovaní pomáhal minimálne jeden známy. Podľa týždenníka Plus 7 Dní išlo o Miroslava Kriaka, ktorý bol zamestnancom Finančného riaditeľstva SR, odkiaľ ho po medializovaných zisteniach prepustili. V bývalom režime pracoval aj pre komunistickú Štátnu bezpečnosť.

Bývalý agent SIS mal pre M. Kočnera sledovať aj zavraždeného J. Kuciaka, ďalej reportéra Aktualít Marka Vagoviča, reportéra Sme Adama Valčeka, šéfredaktora časopisu .týždeň Štefana Hríba, reportéra .týždňa Eugena Kordu či redaktorku Denníka N M. Tódovú.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.