Slováci a médiá: veríme im menej, najdôveryhodnejšou značkou je opäť Ta3

12.06.2019, 13:46 | reb | © 2019 News and Media Holding

Britský inštitút Reuters Institute for the Study of Journalism opäť zverejnil štúdiu, ktorá mapuje dôveryhodnosť médií aj na Slovensku. Prvenstvo si naďalej drží spravodajská Ta3, nasledovaná verejnoprávnou RTVS a denníkom Hospodárske noviny. Štúdia pripomína aj stav v krajine po vražde Jána Kuciaka.