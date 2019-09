Saudskoarabský princ pripustil zodpovednosť za vraždu Chášukdžího

26.09.2019, 13:55 | TASR

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán pripustil, že za vlaňajšiu vraždu novinára Džamála Chášukdžího nesie zodpovednosť, keďže k nej došlo v období, keď na veci dohliada on, avšak bez jeho vedomia.

Vyslovil sa tak v dokumente pre americkú televíznu stanicu PBS, ktorý sa má odvysielať na budúci týždeň. Informovala o tom agentúra Reuters.

Princ M. bin Salmán, de facto panovník kráľovstva, sa doteraz k zabitiu novinára na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule verejne nevyjadroval. Podľa americkej tajnej služby CIA a niektorých západných štátov šlo o princovo nariadenie, ale saudskoarabskí predstavitelia popierajú, že by mal s kauzou čokoľvek spoločné.

„Nesiem za to úplnú zodpovednosť, lebo sa to stalo v období, keď na veci dohliadam,“ povedal princ M. bin Salmán dokumentaristovi Martinovi Smithovi z PBS. Vyplýva to zo zverejnených ukážok dokumentu s názvom „Korunný princ Saudskej Arábie“, ktorý televízia plánuje odvysielať 1. októbra.

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin SalmánZdroj: TASR

Nasledujúci deň, 2. októbra, uplynie rok od Chášukdžího vraždy. K rozhovoru, ktorý sa zrejme odohral mimo kamier, došlo vlani v decembri. Korunný princ obvinil nemenovaných predstaviteľov, ktorí konali bez jeho vedomia.

Na otázku, ako mohlo k vražde dôjsť bez toho, aby o nej vedel, princ M. bin Salmán, ktorého M. Smith v dokumente cituje, odpovedal: „Máme 20 miliónov obyvateľov. Máme tri milióny vládnych zamestnancov.“

M. Smith sa zároveň opýtal, či členovia vražedného komanda mohli použiť súkromné vládne lietadlá, na čo korunný princ reagoval: „Mám úradníkov, ministrov, aby veci riešili, oni sú za to zodpovední. Mali na to právomoc.“

Novinár Dž. Chášukdží, ktorý zvykol kritizovať saudskoarabskú vládnu dynastiu, žil v Spojených štátoch a písal pre denník Washington Post, sa 2. októbra 2018 dostavil na konzulát svojej krajiny v Istanbule pre doklady potrebné na svoju svadbu. Na konzuláte ho však zavraždili. Novinárovo telo sa dosiaľ nenašlo.

Saudská Arábia spočiatku Chášukdžího smrť popierala, ale neskôr priznala, že bol zabitý. Saudskoarabskí činitelia označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. V súvislosti s prípadom Rijád postavil pred súd 11 podozrivých.