Redaktora Valčeka z denníka Sme lustrovala okrem policajtov aj SIS

22.08.2019, 10:16 | Mediálne.sk

Vyšetrovanie prípadu sledovania novinárov okrem iného ukázalo, že redaktor denníka Sme Adam Valček lustrovali nielen policajtmi, ale aj Slovenská informačná služba (SIS). Malo sa tak stať v rokoch 2016 a 2017.

O lustrovaní A. Valčeka bližšie informovala Markíza v stredajších Televíznych novinách, reportáž je dostupná aj na portáli TVnoviny.sk.

A. Valček aj ďalší novinári podali oznámenie na bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra Tótha pre ich sledovanie. Redaktor policajtov požiadal, aby sa pozreli na to, kto ho lustroval. Vyšetrovateľ NAKA mal zaznamenať niekoľko vstupov do databáz zo strany SIS.

Meno konkrétneho príslušníka SIS sa tam nenachádza. Čo presne zisťovali, novinár taktiež nevie. Pravdepodobne mohlo ísť o osobné údaje či informáciu, či disponuje zbrojným preukazom.

„Ja, samozrejme, nespochybňujem, práva SIS lustrovať aj novinárov, ale musí to byť oprávnené. A ja si neviem predstaviť, prečo mňa v štyroch rôznych termínoch lustrovala, pričom jeden termín lustrácie korešponduje so sériou mojich článkov o SIS, čo nepovažujem za šťastné a dávam si to do súvislosti práve s mojou prácou,“ povedal A. Valček pre Markízu.

Podľa slov novinára údaje ukázali, že jeho osobu lustrovala SIS 26-krát v štyroch rôznych termínoch. Dialo sa tak v rokoch 2016 a 2017, ďalšie možné dôvody spájané s prácou nevidí.

SIS v stanovisku uviedla, že kategoricky odmieta akékoľvek protiprávne lustrovanie A. Valčeka. Ďalej dodala, že nebudú v záujme dosiahnutia účelu trestného konania poskytovať akékoľvek informácie o tejto trestnej veci.

Sledovaniu sa venuje NAKA. Na polícii vznikali vzťahové diagramy takmer troch desiatok novinárov. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na pondelňajšej tlačovej konferencii uviedli, že vznikli aj vo vzťahu k niektorým ich kolegom.

Novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka, ale aj politikov pre Mariana Kočnera sledoval P. Tóth spolu s ďalšími. V kauze asistenta poslanca Filipa Rybaniča zas lustrovala NAKA dokopy 28 novinárov.

M. Kočner je hlavným podozrivým z objednávky vraždy J. Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Momentálne sedí vo väzbe pre kauzu falšovania televíznych zmeniek a ekonomické trestné činy.