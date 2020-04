Princ Harry a Meghan ohlásili bojkot britských bulvárnych médií

20.04.2020, 15:57 | ČTK

Britský princ Harry s manželkou Meghan prerušili všetku spoluprácu so štvoricou britských bulvárnych médií. V liste denníkom The Sun, Daily Mail, Daily Express a Daily Mirror oznámili, že im nebudú kvôli ich „prekrúteným, nepravdivým a útočným“ článkom poskytovať žiadne informácie či fotografie. Vnuk kráľovnej Alžbety II. s manželkou prestali na konci marca pracovať pre kráľovskú rodinu a presťahovali sa do Spojených štátov.