Dostali zoznam zakázaných tém. Maďarskí novinári nesmú písať ani o Thunbergovej

02.03.2020, 16:45 | ČTK

Šéfovia v maďarských štátnych médiách oznámili redaktorom, že potrebujú povolenie, aby smeli písať o švédskej ekologickej aktivistke Grete Thunbergovej a politike Európskej únie. Zakázali tiež zmieňovať sa o popredných organizáciách na ochranu ľudských práv, napísal dnes spravodajský server Politico s odvolaním sa na interné usmernenia z maďarských redakcií, ktoré má k dispozícii.

Redaktori v štátnych médiách dostali zoznam citlivých tém, pri ktorých sa vyžaduje, aby návrhy príspevkov posielali na schválenie. V prípade G. Thunbergovej dokonca potrebujú povolenie vopred, než vôbec začnú písať.

Ani žurnalisti nevedia, kto má konečné slovo pri rozhodovaní o článkoch na zmienené témy, vykreslil jeden z redaktorov, ktorý si v obave z postihu neželal byť menovaný. Ak je správa zamietnutá, skúsenejší redaktori o nej hovoria ako o „padlých v bitke“.

Európska únia s Maďarskom už niekoľko mesiacov vedie na návrh Európskeho parlamentu konanie kvôli nerešpektovaniu spoločných hodnôt podľa siedmeho článku zmluvy EÚ. Európsky parlament k tomu viedli aj obavy o slobodu médií, popri mnohých ďalších znepokojujúcich problémov.

Vláda Viktora Orbána odmieta, že by nejako pochybila, a jej zástupcovia to svojim kolegom z ďalším krajinám EÚ opakujú pri každom vypočutí, ktoré postup podľa článku sedem predpokladá. Maďarskí novinári už dlho upozorňujú, že v spravodajstve štátnych televíziou chýbajú niektoré citlivé témy.

Zoznam tém vyžadujúcich zvláštnu súhlas pred zverejnením sa podľa pokynov z vlaňajšieho októbra týkal migrácie, terorizmu v Európe a v Bruseli, cirkevných otázok, ako aj parlamentných, prezidentských a komunálnych volieb v EÚ.

Iný pokyn z vlaňajšieho augusta nariaďoval, že si redaktori majú vyžiadať súhlas vedúceho, než sa pustia do písania materiálov o G. Thunbergové. Tá sa práve plavila cez oceán do New Yorku. Vo výsledku podľa serveru nakoniec v štátnej agentúre o plavbe nič nevyšlo.

Iný pokyn z vlaňajšieho novembra výslovne zakazoval redaktorom štátnej televízie zmieňovať sa o správach organizácií Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW). O deň skôr maďarská pobočka AI usporiadala demonštráciu proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoğanovi počas návštevy Maďarska.

A HRW zverejnila video o nezákonnom zaobchádzaní s migrantmi. „Je to cenzúra - číra a prostá,“ vyhlásila Julie Majerczaková z bruselskej kancelárie mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc.

„Je to neprijateľné a veľmi znepokojujúce. Verejnoprávne médiá nie sú vládnymi hovorcami, mala by byť neutrálna a nezávislá,“ dodala. Vlani americké stredisko Freedom House zaradilo Maďarsko medzi čiastočne slobodné krajiny, prvýkrát od pádu komunizmu.

Rádio Slobodná Európa sa chystá tento rok obnoviť vysielanie v maďarčine.