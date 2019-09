Poslanci schvaľujú právo na odpoveď. Dostál prišiel so zmenami

13.09.2019, 12:50 | reb | TASR

O novele tlačového zákona, ktorou by sa malo znovu zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov, diskutovali vo štvrtok na záver rokovacieho dňa poslanci. Parlament má na aktuálnej schôdzi novú zákonnú úpravu schvaľovať. Námietky k nej prišli zo strany opozície, ktorej pozmeňujúce návrhy novely predstavil Ondrej Dostál (SaS).

Novelou tlačového zákona chce vládna strana Smer opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Právo na odpoveď aj pre verejných činiteľov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD).

V roku 2011 počas kabinetu Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Dušan Jarjabek a Miroslav Číž to chcú vrátiť do pôvodného stavu. Novelu zákona posunuli poslanci parlamentu do druhého čítania ešte vo februári.

Pozmeňujúci návrh predložil O. Dostál spolu so straníckou kolegyňou Renátou Kačšákovou, návrh podpísalo 19 opozičných poslancov.

Žiadajú napríklad zachovať právo na odpoveď iba vo vzťahu k nepravdivým, neúplným a pravdu skresľujúcim skutkovým tvrdeniam.

Pokuty sú šikana médií

Autori novely počítaj aj právom na peňažnú náhradu od 1 660 do 4 980 eur. Osoba, ktorá o uverejnenie požiadala, by o náhradu mohla žiadať vtedy, ak vydavateľ periodická tlač alebo agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie.

Opozícia navrhuje nezavádzať tieto finančné náhrady. V návrhu uvádza, že podľa súčasného znenia zákona je to správne. Ten hovorí, že sa dotknutá osoba môže v tomto prípade obrániť na súd a ten o veci rozhodne.

Takýto spôsob finančne sankcionovať médiá je podľa poslancov na čele s O. Dostálom neprimeraný.

Navrhované ustanovenie navyše považujú za problematické aj z hľadiska svojej formy. Kým súčasné znenie zákona vo vzťahu k uverejneniu opravy predpokladá, že súd o ňom rozhodne, právo za neuverejnenie opravy či odpovede by

