V súvislosti s vraždou maltskej novinárky zatkli známeho podnikateľa

20.11.2019, 16:28 | TASR

Stredajšie zatknutie významného podnikateľa Yorgena Fenecha na Malte súvisí s vyšetrovaním vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Povedal to krátko po jeho zadržaní maltský premiér Joseph Muscat, ktorý však nijaké ďalšie podrobnosti neuviedol.

To, že zadržanie Y. Fenecha súvisí s vraždou D. Caruanovej-Galiziovej, pre agentúru AFP potvrdil aj vysokopostavený príslušník polície. „Zadržali sme muža ako súčasť vyšetrovania vraždy Daphne Caruanovej-Galiziovej,“ uviedol.

Y. Fenecha zatkli ráno tesne po 5:30 na jeho jachte po tom, ako opustila prístav Portomaso ležiaci severne od maltskej metropoly Valletta. Namierené mal zrejme do Talianska, čo však nebola jeho cieľová destinácia, uviedol denník Times of Malta.

K zadržaniu Yorgena Fenecha prišlo deň po tom, ako maltský premiér Joseph Muscat oznámil, že bude zvažovať milosť pre muža, ktorý údajne pral špinavé peniaze a je podozrivý z toho, že bol spojkou medzi objednávateľmi a vykonávateľmi vraždy novinárky.

Policajti na jachte Gio, ktorá patrí Yorgenovi FenechoviZdroj: TASR / AP

Y. Fenech je riaditeľom konzorcia, ktoré v roku 2013 vyhralo tender maltskej vlády na výstavbu plynovej elektrárne. Je aj majiteľom spoločnosti 17 Black, ktorá údajne vyplácala tajné finančné odmeny maltskému ministrovi cestovného ruchu Konradovi Mizzimu a šéfovi Muscatovej kancelárie Keithovi Schembrimu.

Obaja politici to odmietli. J. Muscat podľa agentúry DPA vyjadril presvedčenie, že aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by K. Mizzi a K. Schembri boli do vraždy novinárky zapletení.

D. Caruanová-Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile. Vo svojom blogu obviňovala z korupcie vrcholných maltských politikov vrátane premiéra J. Muscata a jeho najbližších spolupracovníkov.

Jej vražda šokovala Európu a vyvolala otázky o fungovaní právneho poriadku v tejto stredomorskej ostrovnej krajine. Trojicu mužov podozrivých z priamej účasti na vražde zatkli o mesiac po vražde.