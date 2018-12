Podľa ministra Gála novelu infozákona tak skoro neschvália

28.12.2018, 13:36 | TASR

Neviem povedať, či bude návrh novely infozákona pripravený počas tohto volebného obdobia. Vyhlásil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Dôvodom je podľa neho množstvo pripomienok, na vyhodnocovanie ktorých rezort nemá kapacity.

„Príde vám 700 pripomienok a nie ste v stave, aby ste ich riešili. Neviem celý deň riešiť len rokovania so subjektmi, ktoré dávali zásadné pripomienky. Neviem povedať, či bude návrh predstavený počas tohto volebného obdobia,“ uviedol G. Gál pre TASR.

Návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám podľa neho zásadne pripomienkovali dve protichodné skupiny.

„Jedna skupina chce návrh ešte viac otvoriť. Som zástancom otvoreného vládnutia, aby sme verejnosti sprístupnili ešte viac informácií. No máme tu skupinu, ide predovšetkým o verejnú správu, čiže samosprávy, ktoré hovoria, že už teraz nestíhajú. Tieto dve skupiny sa navzájom bijú, ministerstvo musí byť nejakým arbitrom,“ priblížil G. Gál.

Minister uviedol, že podľa samospráv sú požiadavky šikanózne. „Malé obce, kde majú troch zamestnancov, by potrebovali štyroch na tie požiadavky, čo idú cez súčasný infozákon. My ako ministerstvo dostávame x žiadostí, ktoré nie sú opodstatnené, pretože tie informácie sú zverejnené, nedisponujeme nimi, alebo tie informácie by sme museli ťažko pozháňať,“ vysvetlil.

G. Gál chce vyčleniť šikanózne požiadavky, ktoré podľa neho ani nie sú o slobodnom prístupe k informáciám. „Na druhej strane, kde to ide rýchlo, musíme zverejniť všetky informácie, aby to nemuselo ísť cez žiadosť infozákona,“ uzavrel minister s tým, že pomôcť by mohli aj informácie zverejnené na užívateľsky priateľských webových stránkach, aby sa ľudia nemuseli obracať na úrady.