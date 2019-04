Petková, Valček a Kvasnica dostali cenu za ľudské práva

Z. Petková, bývalá investigatívna novinárka, ktorá pracovala aj pre týždenník TREND, získala cenu Žena s odvahou. A. Sterling okrem jej niekdajších investigatívnych novinárskych aktivít so zameraním na odhaľovanie korupcie ocenil aj jej terajšiu angažovanosť pri ochrane oznamovateľov korupcie.

„Máme dobré zákony, ktoré naozaj chránia aj oznamovateľov korupcie, máme dobré trestné zákony, ktoré sú veľmi prísne pre páchateľov korupcie. Pomohlo by však, keby sme mali viac správnych ľudí na správnych miestach – prokuratúre, polícii, súdoch. Aby takzvaní ‚naši ľudia‘ neboli beztrestní, ako sme toho boli svedkom v minulosti,“ povedala Z. Petková.

R. Kvasnica dostal Cenu za ľudské práva za obhajobu osôb a organizácií, ktorých základné ľudské práva a slobody boli podľa A. Sterlinga prehliadané alebo porušované orgánmi štátnej moci. R. Kvasnica v súčasnosti zastupuje Zlaticu Kušnírovú, matku Martiny Kušnírovej, zavraždenej snúbenice novinára Jána Kuciaka.

We’re proud to honor the brave& courageous Slovaks who fight for values of freedom,democracy&truth. We awarded Zuzana Petkova as Woman of courage,Human rights defender Roman Kvasnica & Adam Valcek with Jan Kuciak Transparency Award.Thank you for your hard work for better Slovakia pic.twitter.com/PSgdd0cjmD