Peniaze na pomoc pošle médiám aj Google, zakladá krízový fond

Finančnú pomoc pre médiá bude v čase „koronakrízy“ realizovať aj ďalší z technologických gigantov Google. Spoločnosť oznámila, že zakladá globálny krízový fond na podporu žurnalistiky s cieľom pomôcť najmä lokálnemu spravodajstvu. Uchádzať sa o pomoc môžu aj slovenské redakcie.

Prostriedky z fondu Googlu sú prioritne určené pre redakcie, ktoré majú od dvoch do 100 zamestnancov. Podľa spoločnosti sa však môžu uchádzať aj väčšie médiá a ich žiadosti budú posúdené tiež.

Iniciatíva je orientovaná na všetky typy médií vrátane televízií a rádií respektíve online portálov a týka sa aj všetkých regiónov – o pomoc teda môžu žiadať aj slovenské médiá.

Žiadosti do konca apríla

Google pri spustení iniciatívy upozorňuje na dôležitú úlohu regionálnych médií, ktoré informujú svojich čitateľov a udržujú komunity v spojení.

„Táto ich úloha je v ohrození, keďže sa celé spravodajské odvetvie musí vyrovnávať s prepúšťaním či znižovaním stavov v dôsledku ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19. Google News Initiative chce preto spravodajskému sektoru pomôcť otvorením Krízového fondu na podporu žurnalistiky,“ uvádza na stránke iniciatívy Google.

Finančná pomoc je podľa špecifikácie dostupná médiám, ktoré počas súčasnej krízy vytvárajú a publikujú vlastný spravodajský obsah.

Výška pomoci sa bude sa pohybovať rádovo od nižších tisícov dolárov pre malých, vyslovene lokálnych vydavateľov, po nižšie desaťtisíce dolárov pre tých väčších. „Výška finančnej pomoci sa bude líšiť aj v závislosti od regiónu,“ dodáva Google.

Spoločnosť nespresnila, aký je celkový objem prostriedkov, ktoré rozdelí z fondu. Vydavatelia môžu o finančné prostriedky žiadať prostredníctvom online formulára bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Žiadosti sa môžu podávať do 30. apríla 2020 do 08:59 hod.

„Po ukončení celého procesu zverejníme, kto financovanie získal a na čo sa vydavatelia chystajú získané prostriedky využiť,“ uvádza Google.

Milión pošlú aj novinárskym združeniam

Google zároveň v súvislosti s nasadením reportérov v prvej línii venuje milión dolárov Medzinárodnému centru pre novinárov (International Center for Journalists), ktoré sa chystá podporiť reportérov, a aj projektu Dart Center for Journalism and Trauma Fakulty žurnalistiky na Kolumbijskej univerzite, ktorý zas pomáha novinárom vystaveným traumatizujúcim zážitkom.

„Veríme, že je dôležité urobiť všetko, čo sa dá, aby sme redakciám pomohli znížiť ekonomický tlak, ktorému čelia, a preto budeme aj naďalej hľadať ďalšie spôsoby, ako im pomôcť. Niektoré z nich oznámime už čoskoro,“ dodal Google.

Finančnú pomoc pre médiá ohlásil už skôr aj Facebook, ktorý na ich podporu vyčlenil sumu 100 miliónov dolárov.