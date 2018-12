Obsah regionálnych týždenníkov My bude viesť bývalý šéf Hospodárskych novín

21.12.2018, 13:39 | reb | © 2018 News and Media Holding

Niekdajší šéfredaktor denníka Hospodárske noviny a mederátor Slovenskej televízie Peter Vavro nastupuje do vydavateľstva Petit Press. Od januára sa ujme funkcie riaditeľa obsahu regionálnych týždenníkov My.

O nástupe P. Vavra do Petit Pressu informoval portál Stratégie. Ten uvádza, že bývalý šéf Hospodárskych novín bude riadiť printové verzie regionálnych týždenníkov a rovnako ich online verzie a bezplatné schránkové noviny Echo.

Podľa Milan Mokráňa, člena predstavenstva Petit Press zodpovedného za týždenníky My a noviny Echo, prevezme P. Vavro riadenie týždenníkov postupne od 1. januára 2019.

Momentálne je ich divíznou šéfredaktorkou Jana Paulovská. Vo vydavateľstve bude pôsobiť ešte pár mesiacov, počas ktorých na P. Vavra presunie všetky povinnosti. „Zároveň tým Jana Paulovská končí na svojom poste,“ potvrdil Mediálne.sk M. Mokráň.

P. Vavro nastupuje do vydavateľstva Petit Press po tom, ako bol konateľom a výkonných riaditeľom vzdelávacej firmy pre podnikateľov a živnostníkov PK Academy.

Predtým viedol redakciu Hospodárskych novín takmer sedem rokov, štyri roky bol zástupcom šéfredaktora. Bolo to v období od roku 2004 do 2014, v čase, keď noviny spadali po vydavateľstvo Ecopress. Vydavateľstvu do apríla 2014 šéfoval M. Mokráň, ktorý tak bude Vavrovým nadriadeným opäť.

Pred nástupom do Hospodárskych novín bol P. Vavro dva roky redaktorom a moderátorom Slovenskej televízie, v ktorej uvádzal aj diskusnú reláciu O 5 minút 12.

Týždenníky My vydáva Petit Press po celom Slovensku, ich pokrytie rozšíril v minulosti aj na východ krajiny. Dovedna ide o zhruba 30 titulov siete.

Vydavateľstvo nezverejňuje predaj jednotlivých titulov, sumárny predaj týždenníkov bol podľa údajov kancelárie ABC SR v októbri tohto roka 75 883 kusov.