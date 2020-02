Novinárov nepustili na tlačovku premiéra. Kolegovia brífing bojkotovali

04.02.2020, 09:50 | ČTK

Novinári z najvýznamnejších britských médií bojkotovali tlačovú besedu premiéra Borisa Johnsona. Dôvodom boli machinácie jeho poradcu. Na brífing nepustil vybraných novinárov z konkurenčných médií.

Tlačové oddelenie vynechalo reportérov Daily Mirror, The Guardian a Independent z brífingu premiéra Borisa Johnsona k Európskej únii. Selektívne im neposlali pozvánky a nepustili ich dnu. Napokon ale pozvanie bojkotovali ich kolegovia z BBC, ITV, Financial Times, The Daily Telegraph a Sky News.

„Reportérov zo zoznamu pozvaných postavili na jednu stranu koberca vo vestibule Downing Street 10, zvyšok vyzvala ochranka, aby sa presunul na druhú stranu miestnosti,“ opisuje situáciu Guardian. Väčšinou išlo skôr o ľavicové médiá, prístup ale odopreli aj spravodajskej agentúre Press Association.

Po rozdelení na skupiny prišiel na miesto poradca B. Johnsona Lee Cain a vyzval nepozvaných novinárov, aby priestor opustili. Po incidente na brífing, na ktorom mal vystúpiť hlavný Johnsonov vyjednávač s Európskou úniou David Frost, nešli do miestnosti ani ďalšie médiá.

Downing Street vysvetlil, že celá udalosť bola vraj rozdelená na dve časti. Prvý brífing absolvovali všetci novinári, druhý mal byť údajne určený pre „špecialistov“ na politiku. Novinár Nigel Morris z Guardianu poprel, že by to takto bolo.

Denník pripomína, že Johnsonove praktiky čoraz viac pripomínajú metódy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takisto pozýva na tlačové besedy skôr spriaznené a nekritické médiá.