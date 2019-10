Novinárka Ruttkayová si pýtala od Kočnera peniaze na dovolenku, vyplýva z Threemy

19.10.2019, 10:38 | TREND.sk

Novinárka Martina Ruttkayová si mala pýtať od Mariana Kočnera peniaze na dovolenku za články, ktoré mali byť v jeho prospech. Vyplýva to z komunikácie z Threemy. M. Ruttkayová informácie odmieta a z médií sa sťahuje.

Dovolenka mala byť odmenou za to, že novinárka svojimi článkami pomôže k odchodu vtedajšej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Na komunikáciu medzi novinárkou M. Ruttkayovou a M. Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, upozornil portál Postoj.

„Marian, Kapverdy 1200 e. Moze byt alebo je to vela?“ písala M. Kočnerovi. „Môže,“ odpísal jej M. Kočner.

Novinárka v minulosti pracovala v týždenníku Plus 7 dní a denníku Plus Jeden Deň. Naposledy pôsobila ako šéfredaktorka Glob.sk. V piatok sa jej meno v tiráži portálu už nezobrazovalo.

M. Ruttkayová odmietla, že by jej M. Kočner platil dovolenku. „Ja som na žiadnych Kapverdoch nikdy nebola. Takže mi nemohol nikto nič zaplatiť,“ napísala pre portál Omediach.com.

Novinárka v danom čase písala pre spomínaný denník. Ten spadá do portfólia vydavateľstva News and Media Holding rovnako ako týždenník Plus 7 dní.

Ako pripomína portál Omediach.com, v roku 2016 sa skupina redaktorov týždenníka obrátila na vedenie vydavateľstva listom, v ktorom žiadala, aby ich kolegyňa M. Ruttkayová prestala pracovať pre daný titul. Okrem iného podľa nich pošpinila dobré meno redakcie, a tiež mali podozrenie z nadštandardných vzťahov s M. Kočnerom. Neskôr sa presunula do denníka.

Začiatkom tohto roka exsiskár a bývalý novinár Peter Tóth polícii priznal, že medzi novinármi, ktorých sledoval, bola aj M. Ruttkayová. Dôkazy o tejto skutočnosti však polícii neodovzdal.

P. Tótha a M. Ruttkayovú označil v minulosti Daniel Lipšic, ktorý je momentálne právnikom rodiny zavraždeného Jána Kuciaka, za partnerov. Obaja to popreli. P. Tóthovi mala pomáhať pri sledovaní novinárov aj „pomerne známa novinárka“, no aj v tomto prípade odmietli, že by novinárov spolu sledovali.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.