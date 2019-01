Novinár sa kvôli práci stretával so zločincami. Súd ho za to poslal za mreže

17.01.2019, 14:48 | TASR | Mediálne.sk

V Čiernej Hore odsúdili investigatívneho novinára Jova Martinoviča na 18 mesiacov väzenia za údajné napojenie na priekupníkov drog a členstvo v zločineckej skupine. Žurnalista tvrdí, že tieto kontakty súviseli výlučne s jeho novinárskou profesiou.

J. Martinoviča zadržali 22. októbra 2015 v čase, keď pre francúzsku spoločnosť CAPA Presse zbieral materiál o ilegálnom obchodovaní so zbraňami na Balkáne.

Vo vyšetrovacej väzbe strávil 15 mesiacov. Na slobodu – v očakávaní súdneho procesu – ho prepustili pred rokom. Rozsudok nad ním najvyšší súd vyniesol tento týždeň. Podobne ako počas vyšetrovania aj vo svojej záverečnej reči J. Martinovič popieral svoju vinu.

Uvádzal, že „obchodovanie s marihuanou by pre mňa nemalo žiadny význam. Nemám dôvod, aby som to robil, mám medzinárodnú kariéru“. Novinár totiž spolupracoval so zahraničnými médiami, napríklad s britskou spravodajskou spoločnosťou BBC či denníkom Financial Times.

Podľa J. Martinoviča súviseli tieto kontakty výlučne s jeho novinárskou profesiou. Verdikt čiernohorského súdu nad novinárom už odsúdila aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Jeho právnik avizoval, že sa proti rozsudku odvolajú.

Neprehliadnite Za minuloročnú vraždu reportéra BBC odsúdili troch mužov

Afganského reportéra britskej spravodajskej stanice zabili v apríli

Za minuloročnú vraždu reportéra BBC odsúdili troch mužov Podľa OSN je proces s podozrivými z Chášukdžího vraždy nedostatočný

Proces s 11 podozrivými otvorili v Saudskej Arábii vo štvrtok

K prípadu sa vyjadrila aj Európska únia. Tá Čiernu Horu upozornila na slobodu tlače. Pripomenula, že „je jednou zo základných hodnôt Európskej únie a je tiež kľúčovým prvkom procesu vstupu Čiernej Hory do EÚ a v tomto kontexte by novinári mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie profesionálne a bez obáv z následkov“.

Čierna Hora očakáva, že do Európskej únie vstúpi do roku 2025, pričom je však pod rastúcim tlakom, aby vyvinula viac úsilia v boji proti organizovanému zločinu a pri ochrane slobody médií.

Po tom, ako v máji 2018 došlo k útoku na investigatívnu novinárku Oliveru Lakičovú z denníka Vijesti, Brusel Podgoricu varoval, že prístupový proces by mohol bol „narušený", ak by nedošlo k žiadnemu pokroku vo veci ochrany novinárov.