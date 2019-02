Nikto tejto krajine neškodí tak ako vy. Fico naďalej kope do novinárov

19.02.2019, 16:52 | reb | © 2019 News and Media Holding

Predseda Smeru Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii znovu slovne útočil na zástupcov médií. Opakoval, že nikto neškodí Slovensku tak ako oni, sú neprofesionálni a zaujatí. Odvolával sa na kritické komentáre z minulosti aj súčasnosti.

R. Fico reagoval na otázku redaktora Denníka N Dušana Mikušoviča. Ten mu v závere tlačovky pripomenul, že po voľbe ústavných sudcov označil novinárov za „najväčších zločincov na svete“. Keďže líder Smeru často kritizuje opozíciu za vynášanie súdov bez dôkazov, redaktor sa ho spýtal, či on sám má na toto tvrdenie dôkaz.

Poslanec parlamentu po otázke spustil ďalšiu kritiku. Opäť zopakoval, že niektorí novinári v krajine spôsobili škody, aké nemajú obdobu. „Spustili ste taký mediálny teror, aký tu nikdy nebol. Ak máte súdnosť, prečítajte si všetko, čo ste o nás popísali. Som presvedčený, že veľká časť z vás škodí tejto krajine,“ povedal R. Fico.

Na poznámku redaktora, že novinárov však bez dôkazu označil ako „najväčších zločincov“ reagoval, že expresívne výrazy patria do slovníka politika. R. Fico vo štvrtok tiež skupine novinárov v parlamente povedal, že napáchali viac škôd ako sto tornád na Kube.

Reči sa ujal aj Robert Kaliňák, ktorý uviedol, že s označením zločinec začali samotné médiá. „V podstate používame ten istý slovník ako vy,“ povedal podpredseda Smeru.

Novinárov vyzval, aby si pozreli vlastné komentáre spred pár rokov. Prekáža mu, že sa ich autori nikdy neospravedlnili za nenaplnené negatívne predikcie. Situácia na Slovensku je podľa neho dramaticky odlišná a lepšia, ako predpokladali a o týchto pozitívach vraj neinformujú.

Redaktor pripomenul, že pred rokom predstavitelia Smeru označili za organizátori protestov finančníka Georga Sorosa, čím tiež prispeli k negatívnej atmosfére v spoločnosti. Toto tvrdenie však nepodložili dôkazmi.

Na to reagoval líder Smeru príkladom zo susedného Poľska a odporúčal naštudovať si judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. V Poľsku podľa R. Fica médium napadlo politika a on mu to vrátil rovnakým spôsobom. Súd rozhodol, že na to má právo. K Sorosovi sa predseda Smeru nevyjadril.

„To, čo robíte, nás oprávňuje používať expresívne výrazy. Tejto krajine nikto tak neškodil tak ako veľká časť z vás vašou neprofesionalitou a zaujatosťou,“ opäť zopakoval R. Fico. Týmito slovami ukončil tlačovku, na ktorej potvrdil, že už nebude kandidovať na post ústavného sudcu.