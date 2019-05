Na titulke magazínu Time bude mladá švédska aktivistka

„Teraz sa prihováram k celému svetu,“ G. Thunbergová napísala vo štvrtok na Twitteri a pridala fotku, ktorá bude na obálke časopisu Time spolu s odkazom na príslušný článok.

G. Thunbergovou iniciované študentské protesty nabrali od augusta minulého roka na sile a inšpirovali študentov po celom svete k demonštráciám žiadajúcich razantné kroky na ochranu klímy, ktoré sa konajú pod heslom „Fridays For Future“ teda „Piatky pre budúcnosť“.

Pre Time uviedla, že prostredníctvom protestov začala bojovať proti ťažkej depresií, ktorá na ňu doľahla po tom, ako sa v škole učili o dôsledkoch klimatických zmien.

„Zdalo sa mi, že nič nemá zmysel, že nemá zmysel chodiť do školy, keď neexistuje žiadna budúcnosť,“ povedala. Časopis ju na svojej titulke opisuje ako jednu z líderiek budúcej generácie.

“Now I Am Speaking to the Whole World.”



