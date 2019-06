Na sledovaní novinárov majú mať podiel aj bývalý moderátor a blogerka

05.06.2019, 17:08 | Mediálne.sk

Na sledovaní novinárov pre Mariana Kočnera, ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka, sa mali podieľať aj bývalá tvár televízie Joj Peter Hollý a blogerka a volejbalistka Alexandra Janoušková. Mali súhlasiť, že budú fiktívnymi majiteľmi áut používaných pri týchto aktivitách.

O informáciách, ktoré vyplývajú z vyšetrovania prípadu, informuje Denník N. Uvádza, že ani jeden z menovanej dvojice podľa vlastných slov nevedel o tom, na čo sa budú vozidlá využívať.

Podrobnosti a ďalšie mená zapletené do prípadu mal priblížiť bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth, podľa ktorého sa sledovanie začalo v roku 2017. On oslovil bývalého kolegu z tajnej služby Miroslava Kriaka, aby si vybral autá na sledovanie.

„Miroslav Kriak si na základe tejto požiadavky vybral Kia Ceed bielej farby a Hyundai I 30 hnedej farby. Kočner zabezpečil zaplatenie týchto vozidiel, myslím, že to vyplácal v hotovosti, a myslím, že obidve vozidlá boli kupované v predajniach Kia v Petržalke a v predajni Hyundai,“ povedal podľa Denníka N P. Tóth.

M. Kriak mal osloviť známych, ktorých požiadal, aby vystupovali pred orgánmi polície ako majitelia týchto vozidiel, „pričom som im neuviedol, na čo to potrebujem“, hovoril.

Bývalá tvár Joj a Tóthova kolegyňa

Vysvitlo, že išlo o P. Hollého, ktorý bol dlhoročným šéfom športovej redakcie televízie Joj, spoluprácu s ňou ukončil v máji 2013. Šport aj sám moderoval, v Joj pôsobil od jej štartu v roku 2002. Predtým pracoval aj v športovej redakcii STV a tiež v dnes už neexistujúcej komerčnej VTV. Neskôr viedol aj redakciu Slovak Sport TV.

P. Hollý Denníku N odpísal SMS správu, že jeho odpoveď nie je určená na zverejnenie. Vo veci bol už aj vypovedať a jeho vzťah s P. Tóthom preveruje polícia. Denník tiež pripomína, že bývalý moderátor často pozitívne komentoval Tóthove texty na portáli Ďateľ a jeho názory pochvaľoval aj na Facebooku.

Ďalšou osobou, ktorú P. Tóth menoval, bola blogerka a volejbalistka A. Janoušková. Tá bola aj zamestnankyňou a spolupracovníčkou P. Tótha, aj ona už vypovedala na polícii.

„Spolupracovali sme vo firme a on sa ma spýtal, či môžeme, malo to byť služobné auto, ja som auto mala, neriešila som to,“ hovorí blogerka, ktorá využívala aj získané informácie M. Kočnerom.

V textoch napríklad kritizovala aj Gábora Grendela za jeho SMS správy novinárom v čase, keď pracoval ako hovorca či exministra Daniela Lipšica, ktorý je momentálne advokátom rodiny J. Kuciaka.

„Neviem, do akej miery bolo sledovanie novinárov vykonávané, ťažko to hodnotiť. Pokiaľ vás sledovali, ako idete s deťmi do školy, tak je to za čiarou. Pokiaľ vás videli, ako ste na káve s politikom, je to informácia, ktorá pokiaľ mala byť použitá na to, aby bola zverejnená, tak je to v poriadku,“ vyhlásila.

Peniaze minuli aj na maskovanie

P. Tóth sa vyjadril, že bielu Kiu, ktorú mal na seba napísanú P. Hollý, môže kedykoľvek poskytnúť polícii. Naopak Hyundai napísaný na A. Janouškovú, už spravujú Jozef Dučák starší a právnik Andrej Šabík – obvinení v kauze Technopol. A. Šabíka vyšetrujú aj za to, že M. Kočnerovi údajne pomáhal vynášať z väzby takzvané motáky.

Ako ďalej uvádza Denník N, P. Tóth tiež opísal, ako boli s M. Kočnerom v Tatra banke, kde vybrali 30-tisíc eur na zakúpenie sledovacej techniky a maskovanie v podobe parochní, fúzikov, oblečení alebo barlí.

Podľa medializovaných informácií mal byť do sledovania novinárov zapojený aj Štefan Mlynarčík, súčasný vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave II.

Súčasťou takzvaného Kočnerovho komanda bol údajne aj Juraj Škrip, bývalý riaditeľ Odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ten dal príkaz na kontrolu redaktorky Denníka N Moniky Tódovej, ktorú v lete 2017 navštívil terénny sociálny pracovník.