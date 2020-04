Menšie médiá krízu neprežijú. V USA uvažujú o záchrane cez vládnu pomoc

09.04.2020, 12:42 | ČTK

Pandémia spôsobená koronavírusom a s ňou spojené problémy ničia mediálny priemysel, mnohé americké noviny súčasné problémy neprežijú. Kvôli masívnemu poklesu inzercie sa v médiách šetrí a už aj prepúšťa, hoci záujem o spoľahlivé informácie je v týchto časoch paradoxne na vzostupe. Napísal to americký denník The Washington Post.

„Je tu veľký záujem o to, čo teraz robíme,“ povedal denníku šéf novín Tampa Bay Paul Tash.

„Na druhej strane zadávatelia reklamy, ktorí naše podnikanie dotujú, sú pod obrovským tlakom... Pre mnohé miestne podniky predstavuje (karanténa) hrozivý zvrat,“ upozornil.

Denník až do minulého týždňa nevynechal žiadne tlačené vydanie už skoro 96 rokov. Teraz Tampa Bay Times prepustil 11 novinárov a už päť dní nevyšiel v tlačenej podobe.

Týždenník Stranger, ktorý získal Pulitzerovu cenu, prepustil 18 zamestnancov a tlačené vydanie úplne zrušil. Prepúšťať začali aj noviny Denver Post a Boston Herald. Denník Dallas Morning News znížil zamestnancom mzdy.

Príjmy mediálneho priemyslu klesajú už viac ako desať rokov. Čitateľov začali priťahovať internetové spravodajské weby, ktoré začali boj o kus reklamného trhu, ktorému dominujú veľkí hráči.

Podľa The Washington Post sa ale situácia javila ako zvládnuteľná, kým pred niekoľkými týždňami udrel koronavírus a začal existenčne ohrozovať lokálne firmy - posledné podporný pilier mnohých spravodajských organizácií.

Okrem tlačených novín trpia aj lokálne televízne stanice, ktoré sa v rokoch ťažkých pre médiá držali najlepšie. Vysychajú im dva najspoľahlivejšie inzertné piliere - automobilový priemysel a politickí kandidáti.

V dobrej kondícii sú zatiaľ len veľké celoštátne denníky typu The Wall Street Journal, The New York Times alebo práve The Washington Post, ktoré sa môžu oprieť o širokú sieť veľkých inzerentov a milióny digitálnych predplatiteľov.

Rastúce problémy tak podľa The Washington Post vťahujú do hry doteraz nemysliteľné - myšlienku na vládnu pomoc, ktorá ale budí obavy kvôli možnému konfliktu záujmov.

Výzvu, aby boli miestne médiá zahrnuté do nasledujúceho balíčka vládnych podporných opatrení, už v stredu podpísalo 19 amerických senátorov, píše The Washington Post.

Americký prezident Donald Trump na stredajšom brífingu povedal, že by chcel ekonomiku vrátiť k chodu s „veľkým rachotom“, ale než sa tak stane, bude musieť začať v USA ubúdať ľudí, ktorí umierajú na koronavírus.

V Spojených štátoch si choroba COVID-19 podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa vyžiadala asi 14 530 životov, čo je po Taliansku a Španielsku najviac na svete. Nakazilo sa cez 429-tisíc Američanov.