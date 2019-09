Médiá po celom svete sa spojili. Spoločne budú intezívnejšie písať o klíme

16.09.2019, 13:50 | reb | © 2019 News and Media Holding

V aktuálnom týždni sa vyše 250 médií z celého sveta zameria bližšie na klimatické zmeny a tému životného prostredia. Novinárov spojila iniciatíva Covering Climate Now, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o problematike a dostať tému do povedomia čo najširšiemu publiku.

Za vznikom projektu stoja magazín Columbia Journalism Review a časopis The Nation, hlavným mediálnym partnerom je britský denník The Guardian.

V rámci Covering Climate Now sa médiá, organizácie aj novinári na voľnej nohe spoja od pondelka 16. septembra do ďalšieho pondelka 23. septembra, keď sa v New Yorku začína klimatický samit OSN.

V zozname nechýbajú napríklad veľké spravodajské agentúry ako Agence France-Presse (AFP) či Bloomberg, britský denník Daily Mirror, španielsky El País či televízie Al Jazeera alebo CBS News.

V zozname sa nachádzajú aj lifestylové médiá ako Teen Vogue, Variety, Rolling Stone či Adweek zameraný na oblasť marketingu. Zo slovenských médií sa zapojil Denník N, z Česka Deník Referendum a u našich južných susedov maďarská stránka Index.hu.

Počas ôsmich dní sa tak čitatelia, diváci či poslucháči dostanú k väčšiemu počtu príspevkov zameraných na klimatickú krízu aj z médií iných krajín, nakoľko si budú niektorí partneri zapojení do projektu vzájomne zdieľať svoj obsah.

Aj ten prémiový sa má v rámci Covering Climate Now stať voľne dostupným. Iniciatíva na svojom oficiálnom webe informuje, že všetky zapojené subjekty majú spoločný dosah miliardu ľudí.