Marián Leško končí v týždenníku TREND, posilní Čaputovej tím

Publicista a politický komentátor Marián Leško ukončil spoluprácu s týždenníkom TREND. S krátkou prestávkou v ňom pôsobil osem rokov. V najbližšom období bude súčasťou tímu novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá nastúpi do úradu 15. júna. Tá si do tímu vybrala aj ďalšieho novinára Martina Strižinca a Juraja Rizmana z Via Iuris.

M. Leško bol v ekonomickom týždenníku autorom komentárov a analýz, prispieval do rubrík Res publica, Očami Leška a uvádzal aj relácie Naj podľa Leška a Zo zadného sedadla, ktorú robil spolu so zástupkyňou šéfredaktora Evou Mihočkovou.

„Pracoval som v TRENDE osem rokov a musím povedať, že aj keď sa za ten čas vymenili traja šéfredaktori, každý z nich vytvoril v redakcii také podmienky, aby som mohol svoju prácu robiť slobodne a bez akýchkoľvek obmedzení.

Mal so to šťastie, že som spolupracoval so skvelými redaktormi, skvelými editormi, ktorých považujem nielen za vynikajúcich profesionálov, ale aj za blízkych kolegov a priateľov,“ povedal M. Leško.

Z redakcie podľa vlastných slov odchádza, pretože dostal ponuku pracovať v tíme prezidentky Z. Čaputovej, ktorú sa rozhodol prijať. Tá v utorok spresnila, že M. Leško bude jej poradcom pre vnútornú politiku.

„Na svoje nové pôsobenie sa teším a dúfam, že to bude pre mňa rovnako obohacujúce obdobie, ako bolo to, ktoré som strávil v týždenníku TREND. Šéfredaktorovi Braňovi Benčatovi ďakujem za ústretovosť a všetkým bývalým kolegom v redakcii želám len to najlepšie,“ uzavrel.

Prestávku v TRENDE mal M. Leško začiatkom roku 2015, no aj po odchode naďalej prispieval do spomínanej rubriky Res publica. Na plný úväzok sa do týždenníka vrátil ešte v tom istom roku.

Podľa slov šéfredaktora Branislava Benčata patril M. Leško roky ku kľúčovým tváram TRENDU a výrazne prispieval k jeho identite.

„Chcem sa mu poďakovať za kvantum výborných článkov, analýz a komentárov, ktoré si čitatelia mohli prečítať v printe či na webe. V jeho prehľade, schopnosti skladať informácie do súvislostí a z histórie vyťahovať a trefne pripomínať často už zabudnuté, je na slovenskom mediálnom trhu ojedinelým autorom. V jeho ďalšom pôsobení mu želám len všetko dobré,“ dodal B. Benčat.

Pred pôsobením v ekonomickom titule pracoval M. Leško ako komentátor denníka Sme. V minulosti pôsobil v rádiu Slobodná Európa či denníku Pravda. V súčasnosti sa objavuje aj v relácii Sedem televízie Joj a spolupracuje tiež s Nadáciou Zastavme korupciu. Tú vedie momentálne Zuzana Petková, takisto bývalá novinárka TRENDU.

Z. Čaputová v utorok potvrdila ďalšie dve mená zo svojho kreujúceho sa tímu. Hovorcom prezidentky bude novinár Martin Strižinec, ktorý do minulého roka moderoval politickú diskusiu RTVS O 5 minút 12. Momentálne je na Dvojke tvárou diskusnej relácie s populárno-náučnými témami Experiment.

V Čaputovej tíme bude aj dlhoročný predstaviteľ Greenpeace na Slovensku Juraj Rizman, ktorý bude poradcom pre životné prostredie a občiansku spoločnosť. V roku 2017 ho vyhlásili za „top hovorcu roka“ počas pôsobenia v organizácii Via Iuris – cenu dostal aj za komunikáciu občianskej kampane na podporu zrušenia Mečiarových amnestií.