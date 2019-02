Pluska vydala článok o Pente až potom, ako šéfredaktorke zavolal Martin Danko

09.02.2019, 11:56 | TREND.sk

Manažér Penty pre vonkajšie vzťahy Martin Danko z Penty telefonoval šéfredaktorke Plus Jeden Deň, či vedia informácie, na ktoré sa Penty pýtal Denník N. Plus Jeden Deň o tom následne napísal článok. „Plus Jeden Deň to zverejnil asi preto, že som ich upozornil, že niečo také pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou von,“ povedal M. Danko.

Denník N poslal do Penty otázky o tom, že obvinená z objednania vraždy Alena Zsuzsová mala označiť za objednávateľa vraždy novinára Jána Kuciaka Jaroslava Haščáka.

M. Danko z Penty preto potom zatelefonoval šéfredaktorke Plus Jeden Deň Ivane Mandákovej, ktorá mu vraj povedala, že informáciu majú, ale „neriešili to, lebo to považujú za hlúposť“, uviedol M. Danko v rozhovore pre denník Sme. Plus Jeden Deň patrí do vydavateľstva NMH, ktoré je v portfóliu Penty.

Tvrdí, že ona i Kočner sú nevinní

Plus Jeden Deň následne článok o tejto informácii zverejnil. „Povedal som jej: ‚Vy to možno neriešite, ale Denník N to ide s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť. Tak naložte s tým, ako uznáte za vhodné. Nám neprekáža, ak to napíšete,‘“ povedal M. Danko.

Manažér Penty odmieta, že denníku prikázal, aby článok napísali. „Na nikoho žiadny nátlak nevyvíjal. Ani nikto z Penty. Kategoricky to vylučujem. Ale pripúšťam, že Plus Jeden Deň to zverejnil asi preto, že som ich upozornil, že niečo také pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou von,“ povedal denníku Sme.

To, že článok o J. Haščákovi vyšiel v Plus Jeden Deň bol pre Pentu prijateľnejší variant. „Keby článok vyšiel ako prvý a otvárací len v Denníku N, ktorý to mal zasadené do veľmi nepríjemného obsahového kontextu, a ľudia by to nemali signalizované niekde predtým, tak sa domnievam, že by to pre Pentu vyznelo horšie,“ povedal denníku Sme.

Spojenie s Petrom Tóthom

Jedným z kľúčových svedkov v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka je Peter Tóth, ktorému mal Marián Kočner platiť za sledovanie novinárov. Spolupracovali spolu aj pri tvorbe online relácie Na pranieri, v ktorej sa pokúšali novinárov kompromitovať. Po zadržaní M. Kočnera pokračovali v komunikácii, P. Tóth mal pri sebe aj Kočnerov telefón.

Po tom, ako NAKA zadržala A. Zsuzsovú, mal prísť P. Tóth dobrovoľne vypovedať na políciu, kde odovzdal svoj aj Kočnerov mobil. V ňom polícia našla komunikáciu medzi P. Tóthom a manažérom Penty M. Dankom. Vyplýva to z častí vyšetrovacieho spisu, ktorý má mať Denník N k dispozícii a na ktorý sa odvoláva.

Styky s P. Tóthom M. Danko nepopiera. V rozhovore pre denník Sme povedal, že ho obdivoval už keď bol gymnazista a P. Tóth písal články o mečiarovskej ére. Bol pre neho „ikonickým novinárom“. Prvé stretnutie s ním inicioval P. Tóth, M. Danko mal pocit, že sa cez neho chce dostať bližšie k Pente.

Kontakty s bývalým novinárom ale M. Danko využil. „Kontakt s ním som párkrát využil na to, že keď sme riešili nejaké pozície v NMH a bol v hre nejaký človek, tak som sa ho pýtal, či ho náhodou nepozná. Bol jeden z piatich - šiestich zdrojov, ktorý mi dával referenciu,“ priznal manažér Penty.

P. Tótha nepovažoval za problematického, hoci ako novinár súčasne robil aj pre tajnú službu. „Nemal som prečo v tom mať takúto emóciu. Vnímal som, že je to problém hlavne medzi novinármi. Ale ja som určite nebol jediná osoba ľudí z biznisu či médií, s ktorou komunikoval,“ povedal M. Danko.

Keď zavraždili J. Kuciaka a jeho partnerku Martinu, M. Danka téma zaujímala a P. Tótha sa pýtal, čo si o tom myslí a či počul nejaké informácie. Bolo to dlho predtým, čo zadržali M. Kočnera. „Pôsobil na mňa, že ani na milimeter neuvažoval, že by s tým mohol mať niečo Kočner spoločné,“ spomínal. M. Danko.

Lenže po zatknutí štyroch obvinených mu P. Tóth napísal správu, že M. Kočner je namočený do vraždy. „Úplne ma to zarazilo. Cítil som z dikcie tej správy, že je v strese. Najskôr som mu odpísal, že to asi hádam nie. A on, že nie, že má veľmi silné indície. Že je o tom takmer presvedčený. Samozrejme, že som takúto správu posunul kolegom v Pente,“ povedal pre Sme.

Napriek tomu, že bol s P. Tóthom v kontakte, M. Danko necíti osobné zlyhanie a neľutuje to. „Tým, že som s Tóthom komunikoval, som sa ničoho nedopustil. V našej súkromnej komunikácii sme neriešili nič, čo by mohlo byť predmetom záujmu vyšetrovacích orgánov a už vôbec nie verejného záujmu,“ dodal.

M. Danko je zároveň členom dozornej rady Petit Pressu, ktorý vydáva denník Sme. V Petit Presse je nominovaný Pentou a myslí si, že si svoju prácu vykonáva poctivo, preto neuvažuje nad rezignáciou.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.