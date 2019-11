Máme obavy z procesu v prípade vraždy, tvrdia Reportéri bez hraníc

07.11.2019, 12:30 | reb | © 2019 News and Media Holding

Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vydala stanovisko, v ktorom sa vyjadruje k ukončeniu vyšetrovania vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vítajú, že Marian Kočner a ďalší sú z trestného činu obžalovaní. Vyjadrili však aj obavu, že vyšetrovací tím rozpustili priskoro.

RSF pripomínajú, že prokurátor obžaloval M. Kočnera a ďalších troch dovtedy obvinených – Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú – v októbri, teda 20 mesiacov po dvojnásobnej vražde, ku ktorej došlo vo februári 2018.

Štvorici hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo na doživotie. Ďalší z podozrivých Zoltán Andruskó spolupracoval s políciou a s prokurátorom sa dohodol na vine a treste, čím si mal výrazne znížiť trest. V prípade má vystupovať ako svedok.

Organizácia pripomína aj detaily, ktoré priniesla obžaloba a písali o nej viaceré médiá. Hovorí aj o tom, ako M. Kočner spolu s exsiskárom Petrom Tóthom sledovali novinárov vrátane J. Kuciaka. Toto sledovanie predchádzalo vražde, na ktorú sa začali pripravovať na jeseň 2017.

Pochybnosti o rozpustení tímu

Vyšetrovanie vraždy novinára a jeho snúbenice však odkrylo nielen pozadie tohto činu. Verejnosť spoznala prepojenia viacerých verejne činných osôb na M. Kočnera, existujú podozrenia z korupcie či zneužívanie právomocí.

RSF preto spochybňujú krok policajného prezidenta Milana Lučanského rozpustiť vyšetrovací tím Kuciak. Nesúhlasia, že sa tak stalo ešte pred tým, ako sa obžalovaní postavia pred súd.

M. Lučanský po rozhodnutí polície poukázal, že vyšetrovací tím už nemá opodstatnenie vzhľadom na to, že bola deň predtým podaná spomínaná obžaloba. Reportéri však zdôrazňujú, že za normálnych okolností by išlo o bežný vývoj, no v tomto prípade sa vynárajú podozrenia z rôznych trestných činov.

