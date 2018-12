Mafra má novú šéfku obchodu, prichádza z Bauer Medie

21.12.2018, 15:37 | reb | © 2018 News and Media Holding

Novou riaditeľkou obchodu sa v spoločnosti Mafra Slovakia stane od nového roka Katarína Michalechová. Tá zastávala dosiaľ rovnakú pozíciu vo vydavateľstve Bauer Media. Vo funkcii nahradí odchádzajúceho Ladislava Olleho.

Obchodu Mafry bude K. Michalechová oficiálne šéfovať od januára. Pozíciu bude zastávať aj v spoločnosti Mafra Slovakia Print, informuje portál Stratégie. Ide o dcérsku firmu Mafry, ktorá vznikla po začlenení časopisov prevzatých od Bauer Medie a je novým vydavateľom týchto titulov.

Obchod a marketing riadila K. Michalechová v Bauer Medii aj doteraz, kde do funkcie nastúpila v roku 2013. Predtým pôsobila sedem rokov na rovnakej pozícii vo vydavateľstve Star Production.

Ako pre Stratégie uviedol výkonný riaditeľ Mafra Slovakia Vladimír Mužík, postupne bude dochádzať k synergii spoločností Mafra Slovakia a Mafra Slovakia Print. Zatiaľ fungujú oddelene, ako prvé sa spoja práve oddelenia obchodu.

K. Michalechová prevezme riadenie obchodu po tom, ako oznámil svoj odchod Ladislav Olle. Ten bol na tejto pozícii v Mafre a predtým Ecopresse od roku 2014.

Personálne zmeny sa udiali aj na online obchode Mafry. Z oddelenia po piatich rokoch odišiel sales manažér digitálnych médií Radovan Gašparík a do tímu pribudol Martin Lukáček, ktorý viedol do októbra tohto roka obchod vo Fun rádiu. Na čele Fun Media Group ho nahradila následne Darina Oriešková.

Mafra kúpila aktivity Bauer Media v Česku a na Slovensku v októbri tohto roka, začiatkom decembra sa oficiálne stala vydavateľom jej časopisov ako Eurotelevízia, Chvíľka pre teba či Rytmus života.

Bauer Media mala na Slovensku samostatné vedenie na čele s generálnym riaditeľom Jozefom Bajom, konkurenčná Mafra vydavateľa pohltila vrátane jeho manažmentu.

Vydavateľstvá čaká v nasledujúcich mesiacoch komplexné prepojenie, redakcie Bauer Medie sa zároveň presťahujú do sídla Mafry. Podľa predsedu predstavenstva Mafry Štěpána Košíka by malo byť spojenie hotové do šiestich mesiacov, sťahovanie by mali uzavrieť koncom apríla.