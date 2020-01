Guardian dáva stopku firmám, ktoré ťažia fosílne palivá. Reklamy sa už nedočkajú

30.01.2020, 11:09 | ČTK

Britský denník The Guardian s okamžitou platnosťou nebude z ekologických dôvodov ponúkať reklamný priestor ropným a uhoľným spoločnostiam. The Guardian vo štvrtkovom vyhlásení tvrdí, že sa stal prvou veľkou globálnou spravodajskou organizáciou, ktorá k zákazu reklamy na spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou fosílnych palív pristúpila.

„Naše rozhodnutie vychádza z desiatok rokov dlhej snahy mnohých v tomto priemyselnom odvetví zabrániť vládam po celom svete v naozajstných klimatických činoch,“ uviedli Anna Batesonová a Hamish Nicklin z vedenia The Guardian. V spoločnom vyhlásení dodali, že reakcia na globálne otepľovanie je najdôležitejšia výzva dnešnej doby.

The Guardian tiež uviedol, že zákaz reklamy na prevádzkovateľa ťažby fosílnych palív je ďalším krokom snáh denníka znížiť svoju uhlíkovú stopu. Poukázal tiež na výhrady ekológov, ktorí dlhodobo kritizujú energetické spoločnosti za to, že sa pomocou reklamy snažia v očiach verejnosti svoje aktivity vykresliť ako ústretové voči životnému prostrediu.

Takým príkladom je zdôrazňovanie relatívne malých investícií do obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo sa spoločnosť naďalej sústredí na ťažbu fosílnych palív.

Rozhodnutie The Guardian prichádza v čase, keď jeho vlastník Guardian Media Group (GMG) čaká neľahký rok. Reklamy činia v celkových v tržbách GMG až 40 percent, čo z inzerátov robí významnú časť finančných zdrojov pre prácu novinárov. Aká časť reklamných príjmov doteraz pochádzala od ropných a uhoľných spoločností, The Guardian vo štvrtkovom oznámení neuviedol.

Podobný krok ako ľavicový The Guardian doteraz urobilo niekoľko menších médií. Príkladom je švédsky ľavicový denník Dagens ETC, ktorý toto opatrenie oznámil vlani. Mottom Dagens ETC je Rudý denník pre zelenšie svet.