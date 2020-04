Finacial Times a Guardian znižujú mzdy manažérov

16.04.2020, 09:50 | ČTK

Britské denníky Financial Times (FT) a The Guardian znižujú kvôli koronavírusovej kríze mzdy manažérov. Škrty chystá aj denník The Daily Telegraph. Hoci im rastie čítanosť na internete, čelia výpadkom príjmov z reklamy a predávajú menej výtlačkov. Píše o tom na svojom webe denník FT.