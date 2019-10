Filmárka Piussi: Je príšerné sledovať, aký slabý je tento štát

Udalosti posledných mesiacov, ktoré otriasli krajinou. Pohľady na to, čo sa udialo, čo sa udeje a rôzne názory na mechanizmy, ktoré kolotoč týchto udalostí tvoria. Aj na to sa zameriava dokument Ukradnutý štát, ktorý pred časom uviedla filmárka Zuzana Piussi. Dokončila ho tesne pred premiérou, ktorú mal začiatkom októbra na festivale Jeden svet, a krátko po nej čelila aj kritike. Mediálne.sk sa s režisérkou zhováralo o tom, ako ju vnímala či prečo sa rozhodla dokumentom zachytiť situáciu na Slovensku po vražde novinára.

Film Ukradnutý štát ste pôvodne začali točiť ako obhliadnutie za aktérmi dokumentu Od Fica do Fica. Ten mapoval obdobie Slovenska počas dvoch rokov, od parlamentných volieb 2010 do predčasných volieb v roku 2012, venovali ste sa aj kauze Gorila. Počúvali ste už audionahrávku z odpočúvaného bytu?

Počula a čítala som iba niektoré pasáže, o ktorých písali novinári. Nemám čas ani žalúdok si momentálne pustiť 39 hodín Gorily.

Prečo ste sa chceli ku Gorile v ďalšom dokumente vrátiť?

Nápad mal môj kamarát, producent Marek Berák. Povedal, že je zaujímavé, ako sa aktéri tejto kauzy vyvíjajú. Svedčilo to podľa neho aj o našom prostredí. Pred smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme totiž žili v letargii. Aj samotný Ján hovoril o tom, že môže napísať čokoľvek, ľuďmi to nepohne.

Začali sme teda točiť. Spravili sme asi len jeden rozhovor, a to práve s Tomom Nicholsonom, ktorý Gorilu odhalil. Ten rozhovor sa mi páčil. Hovoril v ňom, prečo odchádza zo Slovenska preč, prečo na to všetko kašle a popritom popíjal whisky v kuchyni.

Vtom sa udiala vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Áno. Zrazu sa spoločenská situácia absolútne zmenila. Povedali sme si, že už nie je možné urobiť film o tom, v čom sme žili pred touto tragickou udalosťou. Začali sme točiť odznova, rozpočet sme mali iba na pôvodných päť natáčacích dní. O chvíľu som nemala na kameramana, ani na strihača. Rozhodli sme sa preto obrátiť na verejnosť s finančnou zbierkou.

Mali ste nejaký záložný plán, ak by ste nevyzbierali dosť peňazí?

Nie. Vôbec neviem, čo by sa stalo, ak by to nevyšlo. Bolo to stresujúce, nikdy predtým som neskúsila poprosiť o finančnú pomoc ľudí. Našťastie to dopadlo dobre.

Ukradnutý štát ste napokon uviedli na festivale Jeden svet, film ste dokončovali krátkom pred premiérou. Nechceli ste si nechať trocha viac času, prípadne počkať, ako bude spoločenská situácia vyvíjať v ďalších týždňoch?

Diana Fabiánová a Eva Križková (umelecká riaditeľka a koordinátorka festivalu, pozn. Mediálne.sk) ma oslovili s tým, že by boli rady, ak by mal film premiéru práve na ich festivale. Bola som rada, páčilo sa mi aj to, že mi niekto takto verí. Upozorňovala som ich však, že točím všelijakých ľudí a možno tento film nebude všeobecne prijatý. Povedali mi, že práve to je potrebné. Že film je môj a to, ako to robím, je v poriadku. Aj ich podpora ma presvedčila, chcela som ho uviesť na Jednom svete. Čo sa týka termínu, myslím si, že som ho dokončila v pravý čas.

Už počas natáčania ste hovorili, že film môže vyvolať rôznorodé reakcie aj pre osoby, ktoré sa v ňom nachádzajú - napríklad Kočnerova zástankyňa Jana Teleki alebo bývalý agent SIS Pavol Forisch, ktorý okrem iného tvrdí aj to, že disponuje rôznymi kompromitujúcimi videam a uplynulý týždňa ho dokonca obvinili. Napokon ku kritike došlo, aj od novinárov tradičných médií. Prekvapilo vás, v akej miere?

Áno. Prekvapila ma reakcia novinárov, ktorí boli naštvaní. Tvrdili mi totiž,

