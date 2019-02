Denníky vlani klesali ustáleným tempom. Pozrite si vývoj predajnosti

14.02.2019, 16:37 | Rebeka Révészová | © 2019 News and Media Holding

Trh celoplošných slovenských denníkov vlani podľa objemu predaného nákladu klesol o takmer sedem percent. Do štatistík sa zarátala štvorica deníkov v audite ABC SR – Nový Čas, Plus Jeden Deň, Sme a Hospodárske noviny – ako aj Pravda, ktorá vychádza takisto na celom Slovensku, no nie je zapojená do oficiálneho auditu a predaj si meria samostatne. Titul vydavateľstva Perex priznáva najvyšší medziročný prepad na dvojcifernej úrovni.