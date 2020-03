Čína vyhostí amerických novinárov z New York Times či Washington Post

18.03.2020, 09:36 | TASR

Čína v stredu nariadila americkým novinárom denníkov New York Times, Washington Post a Wall Street Journal opustiť krajinu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o najtvrdšie opatrenie komunistickej vlády voči zahraničným novinárom v posledných rokoch.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že toto opatrenie je odvetou za rozhodnutie Washingtonu obmedziť počet čínskych občanov pracujúcich pre čínske médiá v Spojených štátoch.

Novinári, ktorých novinárske preukazy by mali vypršať koncom tohto roka, musia informovať čínske ministerstvo zahraničných vecí do štyroch dní a svoje akreditácie vrátiť do desiatich dní, uviedlo ministerstvo.

Peking v stredu tiež nariadil rozhlasovej stanici Hlas Ameriky, denníkom New York Times, Wall Street Journal, Washington Post a časopisu Time, aby písomne uviedli svojich zamestnancov, financie, aktivity a nehnuteľnosti v Číne.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyzval Peking, aby vyhostenie amerických novinárov prehodnotil. Podľa neho totiž tento krok pripraví svet a čínskych obyvateľov o informácie v týchto „neuveriteľne náročných časoch“ spôsobených koronavírusom, píše agentúra Reuters.