Časopis Sports Illustrated prvý raz nafotil modelku v burkinách

02.05.2019, 16:13 | reb | © 2019 News and Media Holding

Americký časopis Sports Illustrated nafotil plavkový špeciál so somálsko-americkou modelkou Halimou Adenovou. Tá však nemala oblečené klasické bikini ako je na jeho stránkach zvykom. Halima má na hlave hidžáb a oblečené takzvané burkiny, teda plavky, ktoré sú charakteristické pre ženy v moslimskej kultúre. Podobné zábery prinesie magazín vôbec po prvýkrát vo svojej histórii.

Zábery moslimskej modelky budú súčasťou najnovšieho vydania plavkového špeciálu Sports Illustrated (SI) Swimsuit, ktorý vychádza v stredu 8. mája. Ako uvádza magazín na svojej stránke, zahalená H. Adenová s hidžábom prepisuje jeho históriu.

Populárna modelka sa v rámci fotenia vrátila do svojej rodnej Kene. Práve tu sa narodila somálskym rodičom v utečeneckom tábore, kde rodina žila do jej siedmich rokov. Potom sa presťahovali do Spojených štátov.

H. Adenová sa stala známou počas americkej súťaže krásy Miss Minnesota v roku 2016. Aj počas galavečera mala na hlave hidžáb, promenádu v plavkách absolvovala v podobnom duchu ako spomínané fotenie – bez odhalenia kriviek.

Neprehliadnite Redaktorky vatikánskeho časopisu hlásia odchod. Majú čeliť antikampani

Autorky ženskej prílohy denníka L'Osservatore Romano poslali pápežovi Františkovi...

Redaktorky vatikánskeho časopisu hlásia odchod. Majú čeliť antikampani Regionálne noviny pobavili nešťastným preklepom o dierach Julie Roberts

Vekom sú vraj čoraz lepšie, nadpis denníka The Post-Journal sa stal virálny

Napriek tomu, že sa nestala víťazkou, zaujala veterátov v módnom priemysle. Stačilo pár mesiacov a začala sa v oblečení charakteristickom pre moslimky objavovať

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť