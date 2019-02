Ako naozaj pracujú novinári? New York Times nakrúca vlastný televízny seriál

06.02.2019, 11:32 | reb | © 2019 News and Media Holding

Denník The New York Times pripravuje seriál s názvom The Weekly. Bude ho vysielať televízna sieť FX od júna. V prvej sérii prinesie dokopy 30 epizód, v ktorých odhalí prácu svojich reportérov. V každej časti sa bude jeden novinár venovať inej téme.

„S každou epizódou vás vezmeme na inú jazdu, podobným štýlom, ako to robíme v The Times Magazine. Ani v ňom nikdy neviete, čo od príbehu môžete očakávať,“ povedala výkonný producent Ken Druckerman.

Pre The New York Times je šou ako The Weekly možnosť, ako divákom ukázať silu žurnalistiky v čase, keď je pravidelne vytláčaná správa z kategórie „fake news“, píše AdWeek.

Vlastný televízny seriál má byť pre noviny aj záležitosťou prestíže. Väčšina denníkov sa pohybuje pri vlastných videách či podcastoch, ucelený seriál je však ďalším vývojovým stupňom.

Podľa Sama Dolnicka, výkonného producenta seriálu a editora New York Times, sa v ére Facebooku zabúda na podstatu kvalitnej žurnalistiky a ľudia sú denne zaplavení nespočesntým množstvom klamlivých informácií. „A deväťmesačná investigatívna od The New York Times potom vyzerá ako ďalšia bežná správa,“ uviedol.

Neprehliadnite Vydavateľ The New York Times vyčítal Trumpovi útoky na novinárov

Zo schôdzky nemali byť výstúpy, dohodu porušil svojím tweetom najprv prezident

Vydavateľ The New York Times vyčítal Trumpovi útoky na novinárov New York Times zvýšil v digitáli počet predplatiteľov najvýraznejšie v histórii

Vydavateľstvo sa v prvom kvartáli vrátilo k zisku napriek poklesu reklamných príjmov

S. Dolnick tiež dodal, že kredibilitu žurnalistiky v USA denne znižuje aj Biely dom na čele s prezidentom Donaldom Trumpom. Dodáva, že práve teraz je viac ako potrebné postaviť sa za prácu novinárov, byť transparentný a ukázať, čo všetko sa skrýva za ich výstupmi.

Seriál si diváci okrem FX budú môcť po odvysielaní nájsť aj na streamovacej službe Hulu. V prvej sérii pôjde o tridsať častí, každá bude trvať približne polhodinu.

Napriek názvu The Weekly, čo v preklade znamená „týždenný“ alebo „týždenník“, sa The New York Times nebude v jednotlivých častiach zameriavať na tému, ktorá v danom týždni rezonovala najviac. Misia The Weekly je podľa tvorcov nachádzať a divákom prezentovať veľké a dôležité zistenia, ktoré hýbu spoločnosťou. Jednotlivé epizódy ukážu, ako na téme pracoval konkrétny reportér a ako sa dopracoval k výsledku, ktorý sa dostáva k čitateľom.

„Či už pôjde o investigatívu alebo analýzu, budú to témy, o ktorých nehovorí nik iný. Niekedy budú súvisieť s printom, inokedy nie. Budú si jednoducho žiť svojím vlastným životom,“ priblížil S. Dolnick. Projekt, ktorý predstavilo médium ešte vlani na jar, sa má do vysielania dostať v júni tohto roka.