Zverejnili prvé zábery z pripravovaného filmu o Štefánikovi. Pozrite si videoklip

03.05.2019, 15:31 | reb | © 2019 News and Media Holding

Pri príležitosti stého výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika prinášajú tvorcovia trikového filmu Cesta do nemožna videoklip z tejto dobrodružnej snímky o „slovenskom Indianovi Jonesovi“. Prvé zábery uviedla spoločnosť Film Media ako jeden z producentov.

Dej pripravovaného trikového filmu o generálovi M. R. Štefánikovi sa odohráva naprieč kontinentmi podľa skutočných udalostí. Kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom.

„Štefánik za sebou zanechal značný archív materiálov, záznamov, fotografií. Film však nekoncipujeme len na základe jeho denníkov, nejde nám o zdokumentovanie faktov z jeho života. Dramatickou formou budeme sledovať jeho cestu, odhodlanie a vytrvalosť ísť za svojimi cieľmi napriek všetkým prekážkam,“ hovorí režisér a animátor filmu Noro Držiak.

Hrdinov stvárnili herci, filmári ich pomocou animácií vložili do štylizovaného výtvarného sveta, ktorý čerpá inšpiráciu v kolorovaných starých fotografiách, art decu, ale aj v 3D. Tím animátorov je medzinárodný a ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku a v Česku.

Do kín príde na jeseň

Cesta do nemožna si pripomenie život generála z rôznych uhlov. Divákom ukáže boj s lavínou a zúrivou víchricou počas prvého výstupu k observatóriu na Mont Blancu, haváriu pri leteckom súboji v Srbsku, fotografovanie so snúbenicou v prútených kreslách aj posledné zamávanie na rozlúčku pred tým, ako nasadá v Taliansku do dvojplošníka Caproni.

Vo videoklipe k filmu s hlavným hrdinom, ktorého stvárnil herec Tomáš Mischura, znie aj titulná skladba orchestrálnej filmovej hudby z pera skladateľa a dirigenta Vladimíra Martinku, ktorú nahral so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

„Budeme sa pohybovať na hranách dobrodružného, životopisného a romantického filmu pre rodiny, do ktorého presiakne groteska aj thriller,“ hovorí N. Držiak. Snímka má ambíciu bez zbytočného pátosu a glorifikácie dodať generálovi ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a aj modernou vizuálnou formou ho priblížiť mladému divákovi.

Okrem T. Mischuru sa vo filme predstavia

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť