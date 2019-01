Známi sú aj moderátori The Voice Česko Slovensko, priestor dostanú nové tváre

09.01.2019, 09:47 | reb | © 2019 News and Media Holding

Moderátorské obsadenie speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko je známe. Po prvýkrát bude divákov Markízy a Novy týmto formátom sprevádzať čisto ženská dvojica. Slovenskú stranu bude zastupovať Mária Čírová a českú Tereza Kerndlová.

M. Čírová vydala štyri sólové albumy a na konte má viacero rádiových hitov a spoluprác. Moderátorské skúsenosti získala v lifestylovom magazíne L.O.V.E. na televízii Doma a reality šou O 10 rokov mladší na Markíze.

„Na nakrúcanie The Voice Česko Slovensko sa veľmi teším a som nesmierne šťastná, že môžem byť súčasťou práve tohto formátu – najväčšej televíznej hudobnej šou v Česku a na Slovensku. Tým, že som hudobníčka a viem, čo budú naši súťažiaci prežívať pred každým svojim vystúpením, budem snáď aj ich oporou,“ povedala M. Čírová.

Mária ČírováZdroj: TV Markíza

Jej moderátorskou kolegyňou bude česká speváčka T. Kerndlová, dcéra jazzového a swingového speváka Ladislava Kerndla. Tá bola členkou dievčenskej kapely Black Milk a od roku 2005 sa venuje sólovej kariére.

V slovenskom éteri ju poslucháči mohli počuť v skladbe Klid, mír a pokora, ktorú naspievala spolu s Richardom Müllerom. Rola moderátorky je pre ňu novou skúsenosťou.

„Bola som veľmi milo prekvapená, keď ma televízie Nova a Markíza oslovili, aby som sa ujala postu moderátorky The Voice Česko Slovensko, ale zároveň mnou začali lomcovať pocity veľkej zodpovednosti a pokory spojenej s touto úlohou. Nakoniec u mňa vyhralo presvedčenie, že som tá, ktorá vie počúvať a vžiť sa do pocitov druhých a zároveň s nimi úprimne zdieľať radosť aj smútok, či s nimi prežívať ich vlastné príbehy. Lebo aj o to v tejto veľkej šou ide,“ uviedla T. Kerndlová.

Tereza KerndlováZdroj: Markíza

„Je mi potešením, že náš skvelý tím posilnia dve vynikajúce speváčky, ktoré sa netradične predstavia v úlohe moderátoriek veľkolepej šou The Voice Česko Slovensko,“ dodal k výberu moderátoriek kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský.

Do kresiel pre koučov zasadne štvorica českých a slovenských spevákov a hudobníkov – Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Kali a Josef Vojtek. Na obrazovky sa tiež dostali teasre, ktorými odštartovala televízna kampaň k šou. Ďalšia séria súťaže odštartuje vo februári.