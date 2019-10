Známe sú nové detaily o HBO Max. Odštartuje na jar a s cenou ide vyššie

30.10.2019, 22:25 | reb | © 2019 News and Media Holding

Boj na poli streamingových platforiem sa vyostruje. Svoje plány odprezentovala už aj televízia HBO, ktorá predstavila detaily o novej platforme HBO Max. Tá chystá štart na jar budúceho roka. Známa je aj výška mesačného poplatku, ktorá je v porovnaní s hlavnou konkurenciou vyššia.

HBO v súčasnosti disponuje dvoma streamingovými službami. Prvou je platená internetová televízia HBO Go, model s predplácaním HBO bez operátora funguje v rámci aplikácie HBO Now. Do tretice sa pokúsi publikum osloviť aj s novým produktom, platformou HBO Max.

Divákom aktuálne HBO predstavilo detaily o pripravovanej službe vrátane programovej ponuky. Robí tak pár dní predtým, ako odštartujú nové platformy – Apple TV Plus v piatok a Disney Plus 12. novembra. Onedlho tak pribudne niekoľko konkurentov na trhu, ktorému zatiaľ dominuje Netflix.

Cieľ je získať 90 miliónov predplatiteľov

Už pred časom sa očakávalo, že nová služba bude drahšia ako HBO Now, za ktorú americkí diváci mesačne zaplatia 14,99 dolára. HBO Max bude napokon v USA stáť rovnako.

Platí však, že bude drahšia v porovnaní s avizovanými cenami za Apple TV Plus s mesačným poplatkom

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť