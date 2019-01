Zlaté glóbusy spoznali víťazov. Najlepším filmom je Bohemian Rhapsody

07.01.2019, 07:45 | TASR

Životopisný film Bohemian Rhapsody o frotnmanovi skupiny Queen Freddiem Mercurym sa postaral v noci na pondelok v Los Angeles na 76. ročníku odovzdávania Zlatých glóbusov o veľké prekvapenie, keď získal ceny v dvoch prestížnych kategóriách – najlepšia dráma a najlepší herec v dráme, ktorým sa stal Rami Malek.

Snímka Bohemian Rhapsody mala silných konkurentov v podobe filmov Čierny panter, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk a Zrodila sa hviezda. R. Malek zasa ukázal chrbát hviezdam ako Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges a John David Washington.

Čiernobiela dráma Roma mexického oscarového tvorcu Alfonsa Cuaróna odohrávajúca sa v Mexiku 70. rokov 20. storočia, získala cenu za najlepšiu réžiu. A. Cuarón zároveň uspel aj v kategórii cudzojazyčný film, naprázdno vyšiel len v scenáristickej kategórii.

Ide o ďalší úspech mexického filmára po Guillermovi del Torovi, ktorý zvíťazil vlani s fantasy drámou Podoba vody. A. Cuarón si odniesol Zlatý glóbus už v roku 2014 za sci-fi Gravitácia.

Britský filmový producent Graham King počas ďakovnej reči pri preberaní ceny za najlepší film Bohemian RhapsodyZdroj: TASR

Cenu v ďalšej ostro sledovanej kategórii herečka v dráme získala 71-ročná Glenn Closeová za úlohu v koprodukčnej snímke The Wife o žene, ktorá sa chce dostať z tieňa svojho manžela. Do jej zbierky tak pribudla už tretia soška majúca podobu zemegule omotanej kúskom filmového negatívu.

V tejto kategórii bola favoritkou speváčka Lady Gaga, ktorá si však cenu odniesla za najlepšiu filmovú skladbu ako spoluautorka piesne Shallow z filmu Zrodila sa hviezda.

Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe v dráme sa stala Regina Kingová, ktorá dostala Zlatý glóbus takisto prvýkrát, a to za film If Beale Street Could Talk.

V žánri muzikál alebo komédia bodovala snímka Green Book režiséra Petra Farrellyho o černošskom džezovom pianistovi, ktorý si v USA 60. rokov 20. storočia najal taliansko-amerického belošského vyhadzovača ako vodiča. Pianistu hrá americký herec Mahershala Ali, ktorého ocenili za vedľajšiu mužskú úlohu.

Christian Bale sa stal najlepším hercom v hlavnej úlohe v muzikáli/komédii za stvárnenie bývalého amerického vicerprezidenta Dicka Cheneyho vo filme Vice. Inšpiráciu, ako hrať túto úlohu, vraj získal „od satana“, povedal v ďakovnej reči.

Britska Olivia Colmanová je najlepšou herečkou v komédii/muzikáli. Svoj druhý Zlatý glóbus získala za tragikomédiu Favoritka, v ktorej hrá Anna Stuartovú – kráľovnú Anglicka, Škótska a Írska.

Zlaté glóbusy udeľuje Hollywoodske združenie zahraničných novinárov (HFPA) v 25 filmových a televíznych kategóriách, rozdelených na podkategórie drámy a komédie alebo muzikálu. V uplynulých rokoch Zlaté glóbusy často naznačili, kto dostane ceny Americkej akadémie filmových umení a vied, teda prestížne Oscary. Tento rok sa o nich rozhodne 24. februára.