Žitná Lučaiová smeruje do Ta3. Bude uvádzať politickú diskusiu

30.08.2019, 11:47 | reb | © 2019 News and Media Holding

Bývalá šéfredaktorka týždenníka Plus 7 Dní Anka Žitná Lučaiová sa stane novou tvárou spravodajskej televízie Ta3. Moderovať má hlavnú politickú diskusiu V politike. Program doteraz uvádzal Noro Dolinský, ktorý sa s novou kolegyňou bude na moderátorskej stoličke striedať.

Niekdajšia šéfka Plus 7 Dní nastúpi do Ta3 v septembri, divákom sa bude prihovárať v relácii V politike. Tú televízia vysiela nedele v čase od 11:00, na obrazovky ju vráti po letnej prestávke. Ako prvý o príchode A. Žitnej Lučaiovej informoval portál Omediach.com.

Novinárka odišla z Plus 7 Dní v polovici júla tohto roka. Vedenie vydavateľstva News and Media Holding, do ktorého portfólia týždenník spadá, podľa tlačovej správy ukončilo spoluprácu s novinárkou po vzájomnej dohode.

Vedením redakcie vtedy bola poverená Katarína Šelestiaková, čo sa zatiaľ nezmenilo. K. Šelestiaková bola predtým Lučaiovej zástupkyňou, na starosti mala primárne politiku. Do Plus 7 Dní prišla minulý rok z Hospodárskych novín, kde rovnako zastávala pozíciu zástupkyne šéfredaktorky.

A. Žitná Lučaiová prevzala vedenie najpredávanejšieho týždenníka v marci 2018, keď po krátkom, trojmesačnom pôsobení nahradila vo funkcii Ivana Čeredejeva. Ten bol nástupcom Nancy Závodskej, ktorá viedla predtým Plus 7 dní od novembra 2015, keď v kresle vymenila Miloša Luknára. Ten stál na čele týždenníka 25 rokov.

Zmeny vo svojej politickej diskusii oznámila okrem Ta3 a aj verejnoprávna RTVS. Moderátora Jozefa Hajka po roku vystrieda člen televízneho spravodajského tímu telerozhlasu Marek Makara. Ten bude program prvýkrát uvádzať v nedeľu.

Po prázdninách vráti politickú diskusiu aj Markíza. Premiérové Na telo nasadí v nedeľu 8. septembra v obvyklom čase, teda o 13:00. Uvádzať ju naďalej bude redaktor Televíznych novín a moderátor Michal Kovačič.

Politickú diskusiu na jeseň vráti aj televízia Joj. Tento formát si na jej obrazovkách nájde priestor po rokoch. Relácii Na hrane vysielanej rovnako naživo budú patriť štvrtkové večery so štartom 12. septembra o 21:50. Jej moderátorom bude Michal Magušin. Ten je zástupcom šéfredaktora týždenníka .týždeň.

Živé politické diskusie tak v novej sezóne ponúknu všetky štyri televízie.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding.