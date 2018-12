Zákaz vysielať aj finančná pokuta. Televízie dostali trest pre kritiku Erdogana

27.12.2018, 15:38 | TASR

Turecká rada pre rozhlasové a televízne vysielanie (RTÜK) pozastavila vysielanie dvoch programov dvoch televíznych staníc, v ktorých zaznela kritika tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

RTÜK zakázala päť pokračovaní obľúbenej talkšou vysielanej televíziou Halk TV a stanica Fox TV nebude môcť tri dni vysielať hlavné správy, uvádza sa vo vyhlásení tureckej rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Moderátor hlavnej spravodajskej relácie televízie Fox TV Fatih Portakal sa 10. decembra kriticky vyjadril o nátlaku vyvíjanom Erdoganovou vládou na opozíciu, keď povedal, že ľudia sa už neodvážia ani len mierumilovne protestovať proti zvyšovaniu cien zemného plynu.

„Koľko ľudí by sa napriek tomuto strachu odvážilo vyjsť do ulíc?“ opýtal sa v hlavnej spravodajskej relácii Fox TV F. Portakal, ktorého meno v preklade do slovenčiny znamená „pomaranč“.

R. T. Erdogan na moderátorove slová reagoval s tým, že nejaký „pomaranč“ alebo „citrusové ovocie“ vyzýva ľudí, aby vyšli do ulíc.

„Každý by mal mať nejakú mieru. Inak od tohto národa dostane poriadne zaucho. Som presvedčený, že súdy takýmto ľuďom dajú ponaučenie,“ povedal R. T. Erdogan na zhromaždení svojich priaznivcov v meste Konya na juhozápade Turecka.

RTÜK potrestala zákazom vysielania aj obľúbenú talkšou televízie Halk TV, v ktorej známi komici Müjdat Gezen a Metin Akpinar kritizovali 21. decembra nedostatok demokracie v Turecku. Úrady v súčasnosti oboch vyšetrujú pre podozrenie z urážky hlavy štátu a súd na nich uvalil zákaz opustiť krajinu. Každej z potrestaných televízií udelila RTÜK aj finančnú pokutu.