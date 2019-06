V RTVS končí dlhoročný moderátor, nepredĺžili mu zmluvu

24.06.2019, 10:07 | Mediálne.sk

Vo verejnoprávnej RTVS došlo k ďalšiemu odchodu dlhoročného moderátora. Vedenie sa rozhodlo nepredĺžiť zmluvu Jaroslavovi Barborákovi. Ten o kroku informoval na sociálnej sieti s tým, že podľa RTVS je dôvodom odchodu „manažérske rozhodnutie“.

J. Barborák uvádzal relácie Rádiožurnál, K veci či Z prvej ruky. Moderátor, ktorý pôsobil vo verejnoprávnom médiu 12 rokov, informoval o svojom odchode na sociálnej sieti.

„Tak si predstavte, pred chvíľou som sa dozvedel, že RTVS mi od júla nepredĺži externú zmluvu. Dôvod? Viac ako stručný: manažérske rozhodnutie. Oznámil mi to P. Nittnaus – poverený riadením rozhlasového spravodajstva. Viac že on nemôže povedať. Tak to vyzerá, že po 12 rokoch sa môj pekný príbeh s Rádiožurnálom a s reláciou K veci a Z prvej ruky končí. (Nateraz?) Držte palce,“ napísal na Facebooku.

Portál Aktuality.sk uviedli aj oficiálne stanovisko RTVS. Jej hovorkyňa Erika Rusnáková sa v ňom odvolala na „plánovanú sériu manažérskych opatrení“.

Tie podľa jej slov súvisia s letnou vysielacou štruktúrou, kedy sa niektoré relácie nebudú vysielať. Rovnako aj s jesenným vysielaním, v rámci ktorého má dôjsť „k optimalizácii a zefektívneniu procesov s cieľom hospodárnejšieho nakladania s finančnými prostriedkami“.

Podľa webu Omediach.com majú rozhovory s redaktormi o ich pôsobení v RTVS pokračovať aj počas tohto týždňa. E. Rusnáková nespresnila, koho presne sa budú týkať.