V investigatívnych Reportéroch RTVS končí Laco Ďurkovič

01.10.2019, 10:08 | Mediálne.sk

Redaktor investigatívnej relácie Reportéri Laco Ďurkovič končí v RTVS. Podľa vlastných slov sa na tomto kroku s vedením dohodol. Deje sa tak rok po medializovaných nezhodách, ktoré s RTVS riešil koncom vlaňajška.

O odchode L. Ďurkoviča informoval portál Omediach.com. Ten pripomína, že novinár bol súčasťou tímu obnovených Reportérov, ktorých vrátila RTVS na obrazovky vlani v septembri.

„S RTVS som ukončil spoluprácu dohodou,“ povedal pre portál L. Ďurkovič, pričom dôvody svojho rozhodnutia nespresnil.

Samotná televízia pre Mediálne.sk informáciu potvrdila s tým, že nevidí ďalšie dôvody na komentovanie detailov dohody.

Koncom minulého roka sa L. Ďurkovič dostal do konfliktu s vedením RTVS. V decembri mu nepredĺžili zmluvu. „Myslíte, že ma tiež čaká osud ‚nepredĺžených‘ externistov? Náš šéfdramaturg žiada o uzavretie zmluvy už dlhší čas a nielen so mnou - no bez akejkoľvek odpovede,“ uvádzal v tom čase v príspevku, ktorý sa už na druhý deň po jeho uverejnení na Facebooku nenachádzal.

Krátko po tom reagovala aj samotná RTVS. Podľa tej bolo „udivujúce, že sa externý spolupracovník Ladislav Ďurkovič rozhodol pre extrémne neštandardný spôsob komunikácie pri vyjednávaní o prípadnom predĺžení ďalšej spolupráce“. Súčasná zmluva mu podľa televízie platí do konca vlaňajška.

„Vedenie RTVS momentálne preveruje viacero vážnych sťažností od kolegov z produkčných a výrobných zložiek na jeho šikanózne postupy,“ tvrdila televízia.

Napokon sa však v polovici decembra vedenie RTVS stretlo so zástupcami Reportérov a s L. Ďurkovičom sa dohodli na pokračovaní spolupráce.

Koncom januára 2019 dostala relácia nového šéfa. Po odchode Vincenta Štofaníka z čela programu sa ním stal Richard Bolješik, ktorý bol dlhoročným redaktorom spravodajskej relácie Krimi televízie Joj. Do RTVS nastúpil vlani v máji.

V premiérových vydaniach sa aktuálne Reportéri vrátili na obrazovku po letnej pauze, v programe im patrí rovnaký priestor ako dosiaľ – v pondelok večer so začiatkom okolo 22. hodiny.