Tretí kanál RTVS bude. Rezník potvrdil, že ho spustí

14.06.2019, 09:47 | TASR | Mediálne.sk

Ocenenie nárastu detskej tvorby i realizácie projektu Najväčší Slovák, ale aj poukazovanie na absenciu žánrovej pestrosti v rozhlasovom programe a otázka tretieho „športového“ programu, to boli témy, ktoré rezonovali v diskusii členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá pri prerokovaní výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2018.

Správu, ktorá uvádza vykázanie kladného hospodárskeho výsledku i splnenie programových priorít, zobral výbor na vedomie. Podpredseda výboru Karol Farkašovský (SNS) sa v diskusii dotkol programu, poukazuje na absentujúcu žánrovú pestrosť v rozhlasovom vysielaní. „Kde sa vytratili také publicistické formy, ako je glosa či fejtón?“ pýtal sa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka.

Šéf verejnoprávneho média si nemyslí, že by bola v rozhlase „žánrová chudoba“. „Spomínané žánre sa v programe Rádia Slovensko i Rádia Regina objavujú, ale, samozrejme, nenájdete ich v najsledovanejších spravodajských časoch,“ povedal.

Poslankyňa SaS Renáta Kaščáková spochybnila zvýrazňovanie dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku, myslí si, že jeho výška je nepodstatná v porovnaní s kumulovanou stratou z minulých rokov, ktorú RTVS pred sebou tlačí. Zástupkyňa liberálov celkovo kritizuje sumu, ktorú RTVS dostáva zo štátneho rozpočtu.

„Na ponuku, ktorú prináša, je to príliš drahá služba,“ povedala. J. Rezník sa voči jej slovám ohradil. „Česká televízia a Český rozhlas majú vyše dvojnásobku toho, čo má k dispozícii RTVS, za necelých 150 miliónov dokážeme prevádzkovať dva plnohodnotné televízne programy, deväť rozhlasových okruhov a ďalšie činnosti, napríklad zabezpečovať činnosť Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu,“ zdôraznil.

Prístup k symfonickému orchestru ocenil aj predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD). „Ten orchester bol už prakticky v zániku, zásluhou súčasného manažmentu RTVS prežíva renesanciu, je z neho plnohodnotné umelecké teleso,“ povedal.

Názory na tretí kanál sú rôzne

R. Kaščáková namietala i voči projektu tretieho športového programu. „Čím to bude nové, čo to prinesie, keď diváci majú veľa športových programov k dispozícii?“ pýtala sa. Nezaradená poslankyňa Viera Dubačová si, naopak, myslí, že tretia programová služba je potrebná, poukazuje na to, že pri nedávnych veľkých športových podujatiach sa RTVS zmenila na športový program.

„Je dôležité túto situáciu riešiť, keďže sú rôznorodí diváci, nie všetci chcú sledovať šport,“ uviedla V. Dubačová, ktorá spolu s kolegyňou Natáliou Milanovou (OĽaNO) ocenila nárast detskej tvorby v produkcii RTVS.

J. Rezník na Dubačovej slová nadviazal tým, že práve tretí program zabráni tomu, aby sa dlhodobo budovaný koncept televíznej Dvojky v niektorých obdobiach „rozbil“ zaraďovaním športových programov, ktoré však diváci od RTVS očakávajú.

„Preto pripravujeme tretí okruh zameraný na šport a zdravý životný štýl. Ak ho budeme mať, na Dvojke môžeme rozvíjať koncepčne líniu programu pre deti a mládež, artový program a bude tiež viac priestoru na vysielanie v jazyku národnostných menšín,“ uviedol.

Ešte v minulosti J. Rezník avizoval, že spustenie tretieho kanála môže RTVS stihnúť do začiatku tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa odohrali na Slovensku. Iným časovým rámcom bola zimná olympiáda 2020. Aktuálne už dátum RTVS nekomunikuje, šéfom projektu nového televízneho kanála je riaditeľ Sekcie športu Matej Hajko.

Bilancovali vysielanie aj účtovníctvo

RTVS vykázala podľa účtovnej závierky za rok 2018 kladný hospodársky výsledok, zisk dosiahol po zdanení 142 974,81 eura.

Rada RTVS pri schválení účtovnej závierky rozhodla o presunutí časti prebytku vo výške 7148,74 eura (päť percent zisku) do rezervného fondu, zvyšok vo výške 135 826,07 eura sa použije na zníženie straty z minulých rokov, kumulovaná strata RTVS z minulých období sa tak zníži na sumu 34 605 744,93 eura.

Manažment verejnoprávneho média v súvislosti s bilancovaním roku 2018 poukázal na to, že kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý aj pri realizácii všetkých proklamovaných programových priorít.

V roku 2018 odvysielala RTVS v rámci svojich televíznych služieb viac ako 1400 hodín aktuálneho spravodajstva a vyše 3000 hodín programov orientovaných na konkrétne oblasti záujmu, v prvom rade týkajúcich sa spoločnosti, životného štýlu, športu, regiónov, vedomostí a zručností, takisto oblasti hobby a národností.

V prípade rozhlasového vysielania si týždenne niektoré zo šiestich v prieskumoch monitorovaných rádií RTVS zapne viac ako 1,8 milióna poslucháčov, denne je to vyše milióna poslucháčov.