Tisícka za sledovanie Priateľov? Firma ponúka odmenu za seriálový maratón

Vydržať sledovať epizódy seriálu Priatelia 25 hodín bez prestávky a získať za to tisíc dolárov? Pre zarytého fanúšika to znie ako práca snov. Americká telekomunikačná spoločnosť Frontier Communications vyhlásila súťaž pri príležitosti 25. výročia premiéry sitkomu. Okrem finančnej výhry sľubuje víťazovi aj ďalšie odmeny.

„Odo dňa ich premiéry sa stali Priatelia kultúrnym fenoménom a chceme zistiť, či ich odkaz stále pretrváva,“ uvádza Frontier výzvu na svojom webe. Približuje aj podmienky súťaže, ktoré záujemcovia musia splniť.

Hlavný cieľ je symbolický – pozerať Priateľov, ktorí oslavujú 25 rokov od premiéry prvej epizódy, 25 hodín nepretržite. Predstavuje to približne 60 častí, celkovo ich má seriál 236.

Všetci, ktorých táto ponuka oslovila, sa musia zaregistrovať na stránke. Z uchádzačov o „prácu“ následne spoločnosť vyberie jedného, ktorého informuje prostredníctvom e-mailu.

Začiatkom septembra tak dostane ďalšie inštrukcie. Následne musí splniť svoju úlohu. Sledovať epizódy Priateľov jeden celý deň a jednu hodinu, pridávať počas tohto času príspevky na Twitter.

Stihnúť splniť svoju úlohu je potrebné do 22. septembra, presne do dňa tohto výročia. Po dokončení svojej „misie“ zverejní fotografiu so svojimi priateľmi a v popise označí oficiálny profil Frontier Communications.

