Televízne ceny Emmy poznajú nominácie. S kým sa pobije rekordná Hra o tróny?

Nominácie 71. ročníka televíznych cien Primetime Emmy sú známe. Rekord sa podarilo dosiahnuť seriálu Hra o tróny z dielne HBO, ktorý ich získal celkom 32. V tomto smere zabodovala aj samotná televízia s 137 nomináciami. Porazila tak konkurenčný Netflix. Ten ich tento rok nazbieral 117.

Hra o tróny zabojuje v kategórii najlepší dramatický seriál, nominácie získali aj jej herci. Najlepším hercom v dramatickom seriáli sa môže stať Kit Harington za úlohu Jona Snowa, v ženskej kategórii Emilia Clarkeová, ktorá stvárnila Daenerys Targaryenovú. Spolu sedem nominácií majú aj herečky a herci seriálu vo vedľajších úlohách.

Ako pripomína The Guardian, získať rekordný počet nominácií sa na Emmy Hre o tróny podarilo aj napriek tomu, že ľudia po celom svete nešetrili kritikou na adresu tvorcov.

Posledná séria sa totiž mnohých nepáčila. V online petícii dokonca žiadalo o jej zmenu vyše milión nespokojných divákov a ich počet rastie aj po vyše dvoch mesiacoch od spustenia. Napriek tomu však evidovala na HBO rekordnú sledovanosť a teraz jej patrí ďalší úspech, zatiaľ v podobe nominácií na Emmy.

V jednej z hlavných kategórii, teda najlepší dramatický seriál roka, bude proti poslednej sérii Hry o tróny stáť seriál Volajte Saulovi (Better Call Saul), Bodyguard, Na muške (Killing Eve), Ozark, Pose, Boj o moc (Succession) a This Is Us.

Černobyľ s 19 nomináciami

Druhý najvyšší počet nominácií v aktuálnom ročníku získala komédia The Marvelous Mrs. Maisel, má ich presne 20. Môže sa stať

