Televízie, rádiá aj vydavatelia tlače ostro kritizujú 50-dňové moratórium

05.11.2019, 12:11 | reb | © 2019 News and Media Holding

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) a Asociácia tlačených a digitálnych médií (ATDM) vydali spoločné stanovisko k predĺženiu volebného moratória zo 14 na 50 dní. Novelu zákona o volebnej kampani, ktorú poslanci parlamentu schválili koncom októbra, kritizujú a považujú za zásah do slobody prejavu a flagrantné porušenie politických práv.

Ak by novela nadobudla účinnosť, v praxi by to znamenalo, že zákon zakáže v čase 50 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

Poslanci týmto zákazom neobmedzili svoje práva, sami prístup k výsledkom prieskumov mať budú. Asociácie sa vyjadrili, že ide o „obmedzenie práv médií prinášať informácie o výsledkoch prieskumov politických preferencií a najmä o obmedzenie práva bežných ľudí, ktorých uvedené informácie legitímne zaujímajú“.

Slovenské súkromné televízie, rádiá, vydavatelia a mediálne domy spoločne vyhlasujú, že považujú zavedenie 50-dňového moratória za absolútne neprijateľný zásah do slobody prejavu a práva na informácie.

„Upozorňujeme, že vydávanie tlače, rovnako ako vysielanie je realizáciou slobody prejavu, ktorou sa realizuje právo vyhľadávať a šíriť informácie. Obmedzenia tohto práva podliehajú striktným ústavným podmienkam, chrániacim tento základný výdobytok demokratickej spoločnosti,“ píše sa vo vyhlásení.

Priestor pre konšpirácie

Médiá dodávajú, že pri schvaľovaní predmetnej novely v zásade ani nebolo snahou preukázať, že takéto opatrenie sleduje legitímny cieľ a je primerané na jeho dosiahnutie. „Opäť ide iba o prejav svojvôle zákonodarcu nerešpektujúceho vôľu ľudu (podľa prieskumu až 60 % ľudí toto opatrenie odmieta),“ tvrdia.

Tiež dodávajú, že nepoznajú žiaden racionálny dôvod obmedzenia zverejňovania volebných prieskumov, ktorý by spĺňal ústavné podmienky obmedzenia slobody slova.

Tradičným médiám hrozia za porušenie tejto povinnosti vysoké finančné sankcie. ANRTS a ATDM upozorňujú, že novelou politici dávajú priestor pre konšpirácie. Tie môžu šíriť akékoľvek nepravdivé informácie o volebných preferenciách, ktoré v konečnom dôsledku budú ovplyvňovať správanie sa voličov.

Slovenské tradičné média majú byť podľa asociácií diskriminované voči médiám a informáciám šíreným na internete. „Považujeme za neprijateľné, aby média (vysielatelia a vydavatelia) nemohli plniť svoju základnú funkciu, a to prinášať aktuálne a objektívne informácie. O to neprijateľnejšie, že sa tieto informácie týkajú volieb, ktoré by mali byť postavené na demokratických princípoch a ktoré nesmú viesť k nedemokratickému režimu alebo praktikám,“ uvádzajú.

Podobné moratórium nemajú nikde v Európe

Už 14-dňový zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov považovali súkromné médiá za neprimerane dlhú dobu, ktorá znemožňuje občanom získavať aktuálne informácie.

Predĺženie moratória je však podľa nich neprípustný a neproporcionálny zásah do slobody slova, ktorý je prejavom zneužitia politickej moci a víťazstvom negatívneho politického populizmu nad občianskymi slobodami. „Vyzývame preto politické autority ale aj politické strany aby zabránili tomu, aby tento návrh nadobudol účinnosť,“ píšu na záver.

Asociácie zaslali stanovisko aj prezidentke Zuzane Čaputovej, premiérovi Petrovi Pellegrinimu, parlamentnému Ústavnoprávnemu a kultúrnemu výboru a tiež ministerstvu kultúry.

Návrh prešiel hlasmi poslancov strán Smer, SNS a ĽSNS koncom októbra. Väčšina opozície si myslí, že zákon je protiústavný a skončí na súde. Poslanci zároveň vyzvali Z. Čaputovú, aby zákon nepodpísala.

Novelu kritizuje aj slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ), vníma ju ako útok na ústavné práva občanov. Prezidentku rovnako žiada, aby novelu nepodpísala.

Slovenská sekcia AEJ prízvukuje, že ani v jednom štáte Európy nemajú zákonom upravené tak dlhé predvolebné moratórium. „Slovensko sa tak stalo lídrom takého prístupu k voličom, ktoré im upiera právo na slobodný prístup k informáciám. Poslanci parlamentu svojím hlasovaním obmedzili ich základné politické práva,“ tvrdia v AEJ.

Konkrétne majú na mysli článok 26 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je každému zaručená sloboda prejavu a právo na informácie.

„V tejto oblasti nemal doteraz nikto záujem prijať systémové opatrenia. Nahrádzanie zlyhania politikov zavedením nedemokratického predvolebného moratória vnímame ako účelové a neprijateľné riešenie. Ide o závažnú zmenu pravidiel krátko pred parlamentnými voľbami,“ dodáva AEJ.