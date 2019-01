Televíziám a rádiám zmenia pravidlá, popri smernici sa chystá aj nový zákon o vysielaní

21.01.2019, 13:51 | reb | TASR

Slovensko sa pripravuje na implementáciu novej európskej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Ministerstvo kultúry okrem toho kreuje aj nové znenie zákona o vysielaní a retransmisii a tiež digitálnom vysielaní. Bližšie detaily by mali byť známe v priebehu prvého polroka 2019.

Novú európsku smernicu, ktorá vstúpila do platnosti v decembri minulého roka, je Slovensko povinné implementovať do národnej legislatívy do 19. septembra 2020.

Mediálne prostredie tak čaká viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, napríklad Netflix či Voyo a prvýkrát aj platforiem na zdieľanie videí, ktorou je aj YouTube. Smernica upravuje aj videoobsah na sociálnych sieťach.

Riešiť chcú aj transparentnosť vlastníkov médií

Slovenské ministerstvo kultúry sa však okrem tohto kroku sústreďuje aj na prípravu úplne nového zákona, ktorý nahradí súčasný zákon o vysielaní a retransmisii a ten o digitálnom vysielaní.

Podľa Antona Škreka, generálneho riaditeľa sekcie médií, audiovízie a autorského práva ministerstva kultúry bola v súvislosti s týmito krokmi zriadená špeciálna komisia. Prezentovať návrhy zákona v paragrafovom znení by chcela v priebehu prvého polroka 2019.

Komisia sa bude venovať aj dvom oblastiam, ktoré európska smernica neupravuje – rozhlasovému vysielaniu a poskytovaniu služby retransmisie. „Niektoré otázky sme už čiastočne prediskutovali aj za aktívnej účasti zástupcov z daného prostredia,“ uviedol A. Škreko na podujatí, ktoré zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v Bratislave.

Rezort kultúry sa chce v novom zákone okrem iného venovať aj transparentnosti vlastníckych štruktúr v médiách.

Dôraz tiež bude kladený aj na multimodálny prístup, teda podporu možností osôb s rôznym zdravotným znevýhodnením a k ich prístupu obsahu audiovizuálnych mediálnych služieb. Na ministerstve vytvorili skupinu, ktorá komunikuje so zástupcami týchto osôb. Spoločne podľa A. Škreka diskutujú o tom, akým spôsobom sa dá čo najefektívnejšie upraviť súčasnú legislatívu.

Dnes je v tomto smere praxou napríklad titulkovanie programov pre divákov so sluchovým postihnutím či audio komentár. „Pôjde teda skôr o posilnenie súčasnej miery implementácie týchto nástrojov v audiovizuálnych službách,“ spresnil A. Škreko.

Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a predseda európskeho združenia audiovizuálnych regulátorov (ERGA), uviedol, že vysielatelia novú smernicu vo všeobecnosti vítajú, no čakali od nej viac – v súvislosti s úpravou komerčného vysielania by privítali väčšie možnosti a uvoľnenie pravidiel v oblasti sponzoringu.

Napriek tomu však vítajú podmienky pre platformy ako Netflix či YouTube, ktorých obsah bude musieť brať do úvahy aj výraznú ochranu maloletých.

Viac reklamy nepoteší divákov

Smernica upravuje aj podmienky televíznej reklamy. Maximálne 12 minút reklamných spotov, ktoré majú televízie aktuálne povolené odvysielať v rámci jednej hodiny, nahradí percentuálny podiel reklamy v širších časových pásmach. Konkrétne pôjde o limit maximálne 20 percent pre reklamné vysielanie v časovom úseku medzi 6. a 18. hodinou a a rovnaký maximálne 20-percentný podiel reklamy v čase od 18. hodiny do polnoci.

Bude teda na samotných televíziách, koľko reklamy a kedy sa rozhodnú odvysielať. Jedinou podmienkou bude dodržať spomínaný limit.

„To, čo si slovenský divák určite všimne, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa zvýši počet reklám vo vysielaní. To je asi nepríjemná správa, ale pravda je taká, že iné služby, ktoré bojujú o toho istého diváka spolu s televíznym vysielaním, obmedzenia doteraz nemali. Pritom reklama sa tam vyskytuje a ten odliv peňazí z televízie smeruje k týmto službám,“ povedal pre TASR v súvislosti s prichádzajúcimi zmenami Ľ. Kukliš.

Dodal tiež, že na to, aby televízie mohli ostať konkurencieschopné, bolo potrebné niečo urobiť a teraz sa liberalizuje minimálne táto otázka. „Liberalizácia nie je totálna, neznamená to, že teraz sa limity úplne odstránia, v každom prípade sa však uvoľňujú. Je pravdepodobné, že vo vyhrotenejších diváckych časoch bude reklamy viac,“ dodal Ľ. Kukliš.