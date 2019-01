Televízia extvorcov Slobodného vysielača definitívne prišla o licenciu

14.01.2019, 15:40 | reb | © 2019 News and Media Holding

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom ostatnom zasadnutí rozhodla o odňatí licencie televízie IN TV, ktorá sa prezentovala alternatívnym obsahom. Okrem toho rozhodla aj o pokute pre verejnoprávnu RTVS.

Televízia IN TV definitívne skončila už aj na papieri, RVR jej odobrala licenciu. Patrila rovnomennej eseročke, ktorá o povolenie vysielať prišla pre porušenie zákona o digitálnom vysielaní.

Legislatíva vysielateľovi zakazuje prevod väčšinového podielu vo firme, ktorej patrí vysielacia licencia či hlasovacích práv vysielateľa s licenciou bez súhlasu Rady, IN TV tak podľa regulátora urobila. Podľa zákona musí držiteľ licencie Radu písomne požiadať o takýto súhlas, ak sa prevod podielu deje v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv.

Podľa obchodného registra sa spolumajiteľmi IN TV vlani stali spoločnosti Key Art Agency a Združenie spotrebiteľov, OZ. Ešte predvlani do majiteľskej štruktúry pribudla Lawyer Company. Pôvodnou spoločníčkou zostala Maria Eibl.

Okolo IN TV bolo v ostatných mesiacoch ticho, televízia pôvodne štartovala v roku 2016, no v plnohodnotnom režime dlho nevydržala. V roku 2017 sa mal novým majiteľom televízie stať poslanec Peter Marček, no napokon z obchodu cúvol. Spoločnosť ako prokurista viedol Peter Puškár.

IN TV bola známa svojou „alternatívou“ pre diváka, o ktorej hovorí aj v charakteristike na svojej webovej stránke. Vysielať po celý deň začala v roku 2016. V ponuke mala popri hlavných správach aj publicistické formáty ako Infovojna a Svetové udalosti bez politickej korektnosti.

Za Infovojnou stál Norbert Lichtner, niekdajší spoluzakladateľ a moderátor Slobodného vysielača. Šéfredaktorom spravodajstva IN TV bol Ľubomír Huďo, ktorý sa takisto objavoval vo vysielaní internetového rádia a v minulosti pôsobil aj v RTVS aj časopise Zem a vek.

RVR na svojom zasadnutí udelila aj jednu pokutu. Sumu 6 638 eur má platiť RTVS, nakoľko porušila pravidlá pri vysielaní futbalového zápasu majstrovstiev sveta Španielsko – Rusko na Dvojke. Telerozhlas v danom prípade nedodržal vlani v júlij ustanovenie o tom, že reklamné šoty možno zaraďovať iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom.

Regulátor tiež udelil licenciu spoločnosti KTR na lokálne digitálne vysielanie televízii s názvom Hemeu. Regionálna televízia so sídlom v meste Imeľ na juhu Slovenska už v minulosti ponúkala programy z tohto regiónu.